'Majka se u sve miješa i traži da je slušamo, jako je tvrdoglava'

Poštovani Mevludine,

majka mi se u sve miješa, od izgradnje sanitarnog čvora kraj zajedničke kuće do adaptacije mojeg stana i trošenja novca. Ima 80 godina, no još želi da je svi slušamo. Kako će je zdravlje služiti i što ćemo s njom? Iznimno je tvrdoglava i postala je jako teška, a želim da se svi slažemo. Pomozite mi savjetom.

šifra: očajna i zabrinuta

Odgovor:

Draga gospođo, vrlo ste energični, borbeni i inovativni. Prilično ste i stabilni, no nagli u svemu, ali se i brzo povučete. Zapravo ste slični mami, obje pretjerujete i na svoju ste ruku. Ne popuštate, tvrdoglave ste. Ona ne misli ništa loše, samo želi sudjelovati u svemu, ali u tome pretjeruje. Kad vam je prije bilo teško, uvijek ste je pitali za savjet i tražili pomoć, a i dalje zajedno živite. Sad je ona u godinama, postala je kruta i preosjetljiva, a vama su od silnih problema živci popustili i zato ste često u konfliktima i sitnim nesuglasicama. No vidim da ćete u idućim mjesecima uspjeti sve to riješiti, smiriti situaciju i osjećati se bolje. Riješit ćete i situaciju oko imovine, a do kraja iduće godine ćete mnogo toga završiti i posložiti u životu. Cijela obitelj, i majka, i brat, i sin ćete zajedno uspjeti naći kompromis i živjeti u boljim odnosima. Majka ima i zdravstvenih problema, bolove u zglobovima i nogama, kamenac, i trebala bi više paziti. Vi pripazite na kostobolju i glavobolje, masaža bi vam dobro došla. Uglavnom vidim stabilizaciju u vašim odnosima s majkom i na drugim poljima. Obje ćete odahnuti.

