Majka šestero djece, Tracey Hulse (42), 12. listopada prošle godine rodila je malog Thea, no ovog puta kao surogat majka, s ciljem da pomogne svom bratu i njegovom zaručniku da ostvare životni san i postanu roditelji. Anthony Deegan (38) i njegov zaručnik Ray Williams (30) bili su oduševljeni njenom ponudom, nakon što su izgubili gotovo godinu dana u potrazi za ženom koja bi mogla biti surogat majka njihovom djetetu.

Dvojica očeva žive u Manchesteru i podigli su zajam od 317.000 kuna, da bi mogli financirati tri kruga umjetne oplodnje, s tim da se pritom koristila sperma od njih obojice i dvije anonimne donatorice jajašca, tako da zapravo nisu mogli znati tko će biti biološki otac i majka njihovog djeteta, niti im je to važno, jer ni nakon njegovog rođenja nisu tražili da se obavi analiza.

Kad je Tracey trebala roditi, očevi su bili sigurni da je sve pod kontrolom, jer Tracey već ima šestero vlastite djece. Rodila je carskim rezom, a Anthony kaže da je njegova veza sa sestrom nakon toga čvršća nego ikad prije, jer je njemu i partneru dala najljepšu mogući dar.

Anthony, koji je vlasnik franšize Subway, kaže kako su on i sestra uvijek bili vrlo bliski, poput najboljih prijatelja.

- Ja sam hodao s njom do oltara na dan njenog vjenčanja jer naš otac nije uspio doći. A onda nas je 17 godina kasnije upoznala s našim sinom, što će za nas zauvijek biti poseban trenutak - kaže.

Dodaje kako ne postoji novčani iznos kojim bi Tracey mogli nadoknaditi ono što je učinila za njih te da su obojica ponosni na nju zbog toga što je donijela takvu odluku, prenosi Daily Mail.

Anthony i Ray u početku su se nadali da će pronaći surogat majku putem društvenih mreža, u organizaciji 'Surrogacy UK'. No, nakon godinu dana, tijekom kojih se nisu povezali ni s kim, počeli su gubiti nadu. Nisu ni pomišljali na to da bi im Tracey mogla uskočiti, jer sama ima šestero djece i dosta posla oko brige o njima.

- Kad nakon godinu dana nisu pronašli rješenje, jednostavno sam odlučila pomoći - kaže ona. Ponudila im je to jedno dva puta, na što su se samo šalili, no kad je treći puta naglasila da je vrlo ozbiljna i da bi voljela donijeti na svijet njihovu bebu, sve se počelo slagati. .

- Već sam porazgovarala o tome sa suprugom Wayneom, on je mislio da sam možda prestara - kaže Tracey. No, nije imao ništa protiv.

Tracey kaže da je bila počašćena kad su dečki rekli 'da'.

- To je značilo da moj brat ima dovoljno povjerenja u mene - kaže.

Tako su započeli s postupcima izvantjelesne oplodnje u klinici Care Fertility, sa sjedištem u Manchesteru. Stvorili su dvije zasebne serije embrija pomoću anonimne darivateljice jajnih stanica i njihove sperme. Odlučili su da ne žele raspravljati o tome čija će sperma biti korištena za oplodnju i stvaranje zametka.

- Bilo nam je važno samo da to bude naše biološko dijete, no nevažno je koja je serija sperme i zametka korištena, jer je on jednako moje i Rayevo dijete - kaže Anthony.

Nakon dvije runde izvantjelesne oplodnje, treći puta je uspjelo.

- Bili smo shrvani kad su dva testa na trudnoću bila negativna, no nismo odustali. Njih dvojica nisu me gnjavili da pokušam treći put, sama sam to željela i drago mi je da je uspjelo - kaže Tracey, dok njen brat ističe kako su cijelo vrijeme funkcionirali kao dobro uigran tim predan istome cilju.

- Svaku smo odluku donijeli zajedno i svaka je donijeta iz pravih razloga. Ray i ja uvijek smo držali Tracey na prvom mjestu, jer je ona žrtvovala svoje tijelo za nas. Prihvatili bismo da je ona nakon dva neuspješna postupka umjetne oplodnje odlučila reći da je dosta - kaže Anthony.

Presretni što je na kraju uspjelo, Anthony i Ray redovito su pratili ultrazvuk i snimali videozapise o Tracynoj trudnoći, a s malenim Theom povezali su se dok je još bio u trbuhu, tako što su snimali priče koje je Tracey puštala.

Tracey kaže kako je bila malo tjeskobna prije nego je trebala roditi, razmišljajući o tome kako će se na kraju nagoditi s očevima, no anksioznost je potpuno nestala kad je vidjela Thea. Bio je oko 3,1 kilogram težak i zadovoljno se smjestio u zagrljaju svojih očeva.

- Tracey je hitno trebala na carski rez, jer je Theova glavica zapela i liječnici ga nisu mogli izvući. Čekali smo ispred rodilišta i uspjeli čuti njegov prvi plač. Tad smo postali svjesni toga da je to stvarnost, da smo postali roditelji - kaže Anthony.

Dodao je kako je trenutak kad su vidjeli dječaka bio savršen, osjećali su kao da je maleni oduvijek dio njihovog života.

- On je poput djelića koji je nedostajao u našoj obiteljskoj slagalici - kaže.

Tracyno je srce sada ispunjeno ponosom zbog toga što je uspjela pomoći svom bratu i Rayu da postanu roditelji. .

- Ray i Anthony nevjerojatni su roditelji, a Theo je vrlo veseo i nasmijan dječak. Presretna sam zbog njih - zaključuje Tracey-