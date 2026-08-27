Kako bi pronašli savršeni pršut, vlasnici su se zaputili u San Daniele, talijansku prijestolnicu te delicije. Tamo su posjetili brojne pršutane i isprobavali različite vrste dok nisu pronašli onaj idealan
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Mali sendvič bar na Knežiji je hit: Isprobali smo sendviče zbog kojih ljudi čekaju u redovima
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Novi sendvič bar Il peccato, smješten na zagrebačkoj Knežiji, u kratkom je roku postao nezaobilazna adresa za ljubitelje autentičnih talijanskih okusa. Otvoren je 19. lipnja, a tajna njihova uspjeha je u vrhunskim namirnicama koje dolaze iz Italije i vlasnici po njih idu osobno kako bi bili sigurni da ono što dolazi u njihov bar bude vrhunske kvalitete.
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