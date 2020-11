Mama 10-ero djece umrla ubrzo nakon što je rodila prvu kćer

Samo 11 dana nakon što je rodila dugo željenu kćer koju je nazvala 'darom od Boga' nesretna je žena umrla, a njen očajni suprug sada skuplja novac za njen pogreb i pronalazi snagu u njihovoj djeci

<p>- Molila se da dobije curicu. Želje su joj bile uslišene, ali naša - da ona ostane s nama, nažalost nije - rekao je Spencer Harlow, shrvani suprug preminule Sonye.</p><p>Ta je 39-godišnjakinja iz Teksasa tijekom trudnoće imala komplikacije i neočekivano je preminula 11 dana nakon što je rodila svoju prvu i jedinu kćer, prenosi<a href="https://people.com/human-interest/mom-of-10-dies-days-after-giving-birth-to-daughter/"> People</a>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatski supertate</strong></p><p>- Ona je bila najljepša i najbolja žena koju sam ikada upoznao, bila je tako puna života, a naša djeca jedini su mi razlog da nastavim bez nje, jer znam da bi ona tako željela - istaknuo je Spencer.</p><p>Dana 5. studenog, Sonya koja je sa Spencerom imala 10-ero djece (od kojih su neka iz prethodnih brakova), napokon je doživjela odgovor na svoje molitve kad je dočekala bebu Eliyanah.</p><p>- Ona nikad ni jedno dijete nije doživjela kao svog posinka, njoj su svi bili njena djeca i sve ih je voljela isto, bila je najbolja mama na svijetu - naglasio je ožalošćeni suprug.</p><p>Objasnio je kako su Sonya i on nazvali malenu Eliyanah jer to doslovno znači 'Bog je odgovorio', a svi su se dječaci molili da im njihova mama na svijet donese sestricu.</p><p>'Ne znam kako ću živjeti svoj život bez nje, bila je tako velik dio mog života', rekla je Nancy Leger Davie, Sonyina najbolja prijateljica koja je za obitelj Harlow postavila GoFundMe stranicu.</p><p>Sonya je uslijed trudnoće razvila komplikacije poput visokog krvnog tlaka, zbog čega nije mogla raditi kao administrativna djelatnica u zdravstvu, a obitelj je ostala bez jedne plaće.</p><p>Budući da nitko nije očekivao tako tragičan ishod, obitelj se osim s emocionalnom teškoćom njene smrti susrela i s financijskim problemima.</p><p>Supružnici Livingston brinuli su o novorođenoj djevojčici sve dok se jednog ponedjeljka navečer sve promijenilo. Spencer se probudio oko 2 sata ujutro i čuo suprugu kako proizvodi neobične zvukove dok joj je Eliyanah ležala na prsima.</p><p>- Okrenuo sam se i vidio da ne može disati, da umire. Oživljavao sam je dok nisu došli bolničari, no nismo uspjeli, bilo je prekasno - rekao je dodajući kako vjeruje da je Sonya umrla zbog posljedica poroda.</p><p>Njena je prijateljica Nancy Leger Davie na<a href="https://www.gofundme.com/f/sonya-harlows-funeral-expenses"> gofund.me</a> napisala:</p><p>Sonya je bila lijepa zdrava 39-godišnja mama s 10 djece. Nijednog od njih nije smatrala pastorcima ... Bila su to njezina djeca i voljela ih je svim što je imala.</p><p>Prije 11 dana rodila je dijete. Prekrasna djevojčica. Tijekom trudnoće imala je neke komplikacije i neočekivano je preminula 11 dana nakon poroda. Budući da nekoliko mjeseci prije porođaja nije mogla raditi, suprug ih sve izdržava samo od svojih prihoda.</p><p>Budući da je ovo bilo tako neočekivano, ne postoji izdvojeno životno osiguranje ili novac. Sav prikupljeni novac koristit će se za pogrebne troškove. A ako ostane nešto, koristit će se za njegu njezine djece.</p><p>Da ste ikad upoznali Sonyu, znali biste da je ona bila jedna od najdražih, najbogatijih i najljubaznijih ljudi koje biste ikad upoznali.</p><p>Molimo vas da podijelite i donirajte kako bi je Sonjina obitelj mogla posjećivati na njenom posljednjem počivalištu.</p><p> </p>