Me\u0111u odje\u0107om nalaze se samo presti\u017eni brendovi, od Guccija do Versace, a garderoba joj vrijedi oko 1.200.000 kuna.

POGLEDAJTE VIDEO: Ba\u0161 kao suvenir Zagreba izgleda novi nakit inspiriran Hendrix mostom - potpisuje ga umjetnik Adriano Nokaj

Njezina je 27-godi\u0161nja mama prije radila u robnoj ku\u0107i Saks Fifth Avenue, na naru\u010divanju novih kolekcija za prodaju.

Garderoba joj se sastoji od \u010dak 95% skupih stvari, ovaj mali ostatak su pristupa\u010dni brendovi.

- \u010cim se Anita rodila, po\u010dela sam je odijevati u dizajnersku robu te vidjela da ima dosta interesa za to. Na koncu sam svoj profil pretvorila u njezin. Znam da si mnogi ne mogu priu\u0161titi ovakvu odje\u0107u za svoju djecu, ali ja mogu i \u017eelim joj dati samo najbolje - komentirala je mama Stela, pi\u0161e The Daily Mail.

Stela i suprug, lije\u010dnik Ashvin, nedavno su dobili sina Luku, kojeg mama tako\u0111er priprema za sli\u010dnu \"karijeru\".

Mama ne štedi: Djevojčica ima tek 2 godine, a garderoba joj vrijedi više od milijun kuna

Mala Anita Felix (2) iz Los Angelesa od prvog dana života nosi odjeću brendova kao što su Gucci, Versace, Givenchy i Fendi, jer njezina mama Stela smatra da njezina djevojčica zaslužuje samo najskuplje stvari

