Alice Constable objavila je u Facebook grupi 'Mrs Hinch Made Me Do It' svoj trik s kojim sprječava da joj se voda iz filtera perilice razlije po podu.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Ukoliko netko ide čistiti filter na perilici rublja, moj savjet je da ispod filtera stavite ručnik i pelenu. Pelena će upiti svu vodu koja iscuri iz filtera i možete ju baciti ravno u smeće. Zahvalite mi poslije - napisala je uz fotografiju kojom je svoj trik objasnila na društvenoj mreži.

Preporučuje se filter čistiti svaka tri do četiri mjeseca kako se ne bi začepio.

Njezina ideja mnogima se svidjela te su rekli kako će je isprobati, a bilo je i onih koji se pelenama već dugo služe za brisanje prolivenih tekućina. Jedna je žena dodala da pelene odlično rade i kada se nešto prolije na tepih, piše The Sun.