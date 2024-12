Mama pokazala poklone koje je kupila sinu za Božić, roditelji u šoku: 'Sad se osjećam loše...'

Mama Lauren, koja na društvenim mrežama objavljuje pod imenom 'laurenrollsxx', na TikToku je objavila video ogromnog božićnog poklona koji je pripremila za svog sina, koji se sastoji od niza igračaka kupljenih u trgovinama B&M, Tesco, Asda, Smyths i The Works, koje je već zamotala. Prekrile su cijeli pod u dnevnom boravku, no Lauren kaže kako to još ne uključuje njen glavni dar, s tim da još uvijek treba nabaviti još nekoliko igračaka, piše The Sun.

Obraćajući se u kameru dok je snimala darove, Lauren kaže: "Ovo sam kupila svom devetogodišnjem sinu za Božić", pa dodaje: "Tu je ružičasti Krispy Kreme Snackles, plišanac od Smyth'sa, koji je stajao oko 23 eura, zatim štene na lancu iz The Works, koje je stajalo 14,38 eura. Tu su i tri Nintendo Switch igre, dvije za 23 eura u B&M. Kupila sam Robo Alive Dino Fossil Find od Tesca i tu sam pronašla te dvije igrice. To su box setovi i dolaze s dodacima, a oba su snižena na 15,78 po igri s dodacima. Mislim da je to dobar uspjeh".

Dodaje kako je sinu kupila i igricu ​​Oh No od Smith'sa, koju nikad nije igrala, pa se i ona raduje tome.

- Kupila sam mu i neonske zvučnike za igre. On voli slušati glazbu; bit će sjajni za njegovu spavaću sobu - kaže Lauren te dodaje kako njen sin satima sjedi igrajući se s Play-Dohom, jer voli senzorne stvari.

- Kupila sam mu i Kinetic Sand Ice Cream Station od Smith'sa. Njemu to ide briljantno. Kupila sam i gelove za tuširanje i neke balzame za usne od Home Bargains i B&M, a onda sam uzela ovu igru ​​Kebab od Tesca. Pomislila sam, sjajna obiteljska zabavna igra za Božić - priča mama i kaže kako popis igračaka tu nije stao. Nastavlja: “Onda sam mu nabavila rampu za skejtbord, da lakše pospremi sve svoje mini skejtbordove, pa Lego set i Dirt Arena set, a jedan od glavnih poklona je skuter, a naručila sam još igrica, nešto odjeće i pidžame..."

- Vjerojatno ćemo otvarati darove dva dana, ali volim razmaziti svoj sina - kaže Lauren. Njeno nabrajanje izazvalo je gorčinu nekih roditelja koji su se javili u komentarima.

- Ovako sam i ja odrastao. To je prestimulirajuće - odbijam to činiti svojoj djeci. Ipak, znam da roditelji to rade iz čiste ljubavi i to je sve što je važno - napisao je jedan komentator.

Drugi komentator piše: "Djeci ne treba sve to, samo dom pun ljubavi s mamom i tatom koji ih vole, na što je Lauren uzvratila komentarom: Pa, pretpostavljam da je to bonus, dakle ima mnogo raskošnih darova i majku punu ljubavi".

Isti komentator odgovorio je još jednom: "Rekao sam to zato što možda ima mama koje nemaju novca za toliko igračaka, pa se kao roditelji osjećaju užasno dok gledaju ovaj video, jer ne mogu učiniti isto za svoju djecu".

U međuvremenu, međutim, Lauren je objavila novi video, s novom hrpom igračaka, ovog puta za svog dvogodišnjaka, koja nimalo ne zastaje za hrpom koju je pripremila za starijeg dječaka.