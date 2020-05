Mama preuredila trošnu kuću tako dobro da izgleda kao nova

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Limun, soda bikarbona i ocat čiste sve površine u kućanstvu

Joanna Lewis iz Kenta podijelila je na Twitteru fotke koje pokazuju kako je preuredila svoju jednosobnu 'naopaku' kuću' i od nje napravila četverosobnu. Veliku kuću iz 70-ih godina Joanna je 2018. godine kupila u jako lošem stanju, u nadi da će je iz onog što su i susjedi zvali 'ruglom ulice' napraviti svoj dom iz snova. I uspjela je.

Mama dvoje djece dvije je pune godine provela obnavljajući trošne prostorije i fasadu, a nedavno je napokon uselila s dvoje male djece i zaručnikom Adamom.

Kad je tek počela s ovim projektom, cilj joj je kaže bio 'starinskoj kući dati moderan izgled, ali tako da ne dira njen postojeći kvadratni oblik'.

It was an upside down house. Bathroom and 1 bedroom. We took the wall down between the two and added an extension into the garden. Which is now the kitchen pic.twitter.com/OYa7gfyl9j — Petite Side of Style (@joannechristina) May 10, 2020

Par je želio preurediti kuhinju, kupaonicu i spavaću sobu u otvorenu kuhinju i dječju sobu i zamijeniti pravokutne prozore u dnevnoj sobi kako bi prostor djelovao prostranije i prozračnije.

Kad je dvogodišnja obnova završila, Joanna je na Twitteru podijelila impresivne fotografije 'prije i poslije' i objasnila:

- Susjedi su je zvali 'najružnijom kućom u ulici' - napisala je. 'E pa više nije.'

Objasnila je da je kuća bila 'naopako napravljena, sa samo jednom velikom kupaonicom i velikom spavaćom sobom.

It was an upside down house. Bathroom and 1 bedroom. We took the wall down between the two and added an extension into the garden. Which is now the kitchen pic.twitter.com/OYa7gfyl9j — Petite Side of Style (@joannechristina) May 10, 2020

Ona i zaručnik su od te dvije prostorije napravili njih ukupno pet, a pravokutne prozore u dnevnoj sobi zamijenili su sa kvadratnima kažu, da joj malo osuvremene izgled.

Nekada kuća od crvene opeke dobila je novi look i zbog glatkih drvenih ploča i dva balkona u staklu s pogledom na more.

Izvorna spavaća soba sad je garderoba, a par je napravio i hodnik koji vodi u dvije sobe i kupaonicu sa tuš kabinom. Godinu dana kasnije dodali su i drugi kat pa sad imaju četiri spavaće sobe, dvije kupaonice i dva balkona s pogledom na more.

Another nursery and our new bedroom. The original master bedroom below, with the built in wardrobes is now a dressing room. This has been finished very recently, still working on furnishing the main room. Sky light above the bed means perfect star gazing at night 💫 pic.twitter.com/nyfgf5ST3W — Petite Side of Style (@joannechristina) May 10, 2020

- Dodali smo i novu fasadu na krov i balkone, a brzo je gotovo i popločavanje prilaza - pohvalila se na Twitteru.

- VI ste zapravo sagradili novu kuću. Izgleda fantastično - odgovorio joj je jedan od pratitelja u komentarima.

