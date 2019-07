Mame napustile djecu: Otišla je na svadbu i više se nije vratila

Tri hrabre žene progovorile su o surovoj stvarnosti kako je to biti majka bez skrbništva nad svojom djecom. Rebecca iz Londona, Sarah iz New Yorka i Marija rođena u Americi iskreno su progovorile o tome u dokumentarcu 'The Last Taboo' (Posljednji tabu).

Otkrile su svoje razloge, neugodne reakcije okoline, kako je odricanje od vlastite djece utjecalo na njihove živote... Zapitale su se i zašto muškarci koji ostave svoju djecu nisu izloženi takvoj osudi javnosti, a njih je daleko više nego žena.

Rebecca (23) iz Londona, majka jednog sina

Kaže da je skvotala u južnom Londonu sa svojim partnerom iz Estonije kada je ostala trudna. Shvativši da im treba stabilni dom, odlučili su se preseliti u Estoniju prije nego se njihovo dijete rodi.

Ali, ubrzo je, kaže, osjetila da je napravila veliku grešku.

- Osjećala sam se poput ptice zarobljene u kavezu. Kada je moj sin imao nekoliko tjedana, silno sam se željela iz svega toga izvući. Nisam nikome rekla što se događa ili koliko sam nesretna. Bilo je čudno da majka sa tako malenom bebom bude toliko jadna i nesretna - ispričala je.

Kada joj je sin imao gotovo dvije godine, nazvao ju je brat i rekao da se ženi. Bio je to njezin spas, put kako će pobjeći iz situacije u kojoj se našla. Rekla je da ide na svadbu i više se nije vratila. Kaže da je to bila teška odluka, ali da se sada osjeća kao da ponovno može disati.

- To je nekako normalno kada očevi to naprave. Nisam nikada srela ženu koja je ostavila svoje dijete - rekla je i dodala da u grad Tallinn u Estoniji dođe nekoliko puta godišnje i da ima prisan odnos sa sinom.

Natalie (34) iz New Yorka, majka dječaka (4) i djevojčice (6)

Ona je odlučila napustiti obiteljski dom, ostaviti supruga i dvoje djece nakon četiri godine braka. On je dobio punu skrb nad djecom.

Sve je krenulo 'nizbrdo' kada ju je vjerski nastrojena obitelj prisilila da se uda u dobi od 26 godina. Rekli su joj da da ne izgleda ništa posebno, nema novca, a niti posao što je značilo da je morala prihvatiti bračnu ponudu.

Znala je da je to bila velika pogreška još dok je hodala prema oltaru, iako je glumila spokoj i sreću. Nastavila je, kaže, glumiti život u sretnom braku i kada je rodila djecu, no zapravo je bila strašno nesretna, osjećala se prazno.

- Osjećala sam se kao da mi se mozak otapa. Zaglavila sam kod kuće sa djecom dok druge žene idu na posao, rade, istražuju svijet. Nikome nisam rekla što me muči, imala sam 'sretno' lice - ispričala je.

Nakon što je ostavila muža i djecu, počela je raditi i sada je voditeljica ureda. Djecu viđa redovito i priznaje da se u početku sramila što ih je ostavila, ali nije se osjećala dovoljno dobro da bi mogla biti dobra majka. Ljudi se čude kada im kaže da je rastavljena, a djeca žive s ocem.

Maria iz Amerike, majka četvero djece

Imala je samo 20 godina kada se udala, a prvo dijete rodila je u dobi od 25. Od početka se trudila biti dobra, 'normalna' majka. Listala je časopise i tražila savjete što bi zapravo trebala raditi. No unatoč tome, duboko u sebi osjećala je da to nije život za nju.

- Osjećala sam kao da drugi život buja ispod moje kože - rekla je.

Prekretnica u životu vjerojatno je bila smrt druge kćeri koja je umrla od raka sa nepune četiri godine. Ogromna tuga nagnala ju je da se iseli iz kuće, ostavi i djecu i muža.

- Osjećala sam nevjerojatnu bol dok sam se udaljavala od kuće, ali osjetila sam i olakšanje, nove mogućnosti... Bila je to prava odluka za moju djecu, ali i za mene jer sam si dopustila otkriti tko sam ja zapravo kao osoba. Društvo bi trebalo shvatiti da je za djecu i obitelj ponekad bolje da majka ode - ispričala je.

Prisjetila se i reakcija okoline. Neki su joj čak govorili da bi je trebalo sterilizirati jer ne zaslužuje imati djecu, prenosi Daily Mail.

