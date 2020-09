U 'La Estrelliti' su zvijezde kokteli poput mojita i caipirinhe, nudi se i eko-kava, no prolaznike sada najvi\u0161e zanima natpis 'Ru\u010dak \u2013 meni 10 eura'. To je najjeftiniji na\u010din za najesti se u restoranu u \u0160panjolskoj, a takva jela, uz koje dolaze pi\u0107e i desert, tradicionalno se nude diljem zemlje radnicima koji u pauzi ne stignu oti\u0107i doma na ru\u010dak.

<p>Dok popodnevno sunce grije šetalište uz more u Marbelli, popularnom ljetovalištu na jugu Španjolske, 52-godišnji Antonio poziva rijetke prolaznike da sjednu u njegov restoran 'La Estrellita', no uz vrlo slabi odaziv. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Majmunčić se zabavlja s turisticom na Baliju</p><p>- Jedva prodamo 20 posto hrane i pića u odnosu na isto razdoblje prošle godine - kaže Antonio, mršav tip s trodnevnom bradom u lanenoj bijeloj košulji.</p><p>- Korona virus je sve zaustavio - dodaje.</p><p>Marbella, svojevrsni dijamant Coste del Sol, pješčane obale u pokrajini Andaluzije, zbog korona virusa je izgubila svoj glamur. Gradić sa 144.000 stanovnika gdje se rado odmara elita i jet-set, ovih dana je tih i neprepoznatljiv. </p><p>U 'La Estrelliti' su zvijezde kokteli poput mojita i caipirinhe, nudi se i eko-kava, no prolaznike sada najviše zanima natpis 'Ručak – meni 10 eura'. To je najjeftiniji način za najesti se u restoranu u Španjolskoj, a takva jela, uz koje dolaze piće i desert, tradicionalno se nude diljem zemlje radnicima koji u pauzi ne stignu otići doma na ručak.</p><p>- Ove godine nema turista iz Amerike, Azije, Rusije... - žali se Antonijeva supruga María, suvlasnica restorana. Turistička putovanja u Španjolsku zabranjena su iz gotovo svih zemalja, osim onih iz Europske unije, pa nema ljudi koji tradicionalno ostavljaju puno novca, naručujući skupa pića i plodove mora.</p><p>Španjolsku je u srpnju posjetilo 2,5 milijuna stranih turista, što je 75 posto manje nego u istom mjesecu prošle godine, podatak je Španjolskog statističkog ureda (INE).</p><p>- Uglavnom su ovdje domaći gosti, Španjolci koji inače dolaze, te oni koji su se prvi put odlučili na posjet Marbelli - napominje María. Iako se trude oko gostiju, na terasi su zauzeta samo tri stola, od njih 12. Među gostima je Marta, 35-godišnja zaposlenica jedne prehrambene kompanije iz Madrida. Htjela je ovo ljeto otputovati sa svojim dečkom u Aziju, no zbog restriktivnih mjera odlučila je ljetovati u svojoj zemlji.</p><p>S ruksakom na leđima sjela je u autobus te došla u gradić kojem je, prema pričama lokalnog stanovništva, ime dala sama španjolska kraljica prije nekoliko stoljeća. 'La mar es bella (more je lijepo)', rekla je oduševljeno kraljica Isabel II. tijekom svog posjeta, tvrdi Antonio dok pred Martu iznosi prilično 'tanak' ručak, odnosno tanjur s pet srdela bez krumpira.</p><p>Prošle godine je Marbellu posjetio rekordan broj turista i tad je već u svibnju ondje ljetovalo 87.475 osoba. Sve se, međutim, urušilo kad je prije šest mjeseci koronavirus poharao Španjolsku.</p><p>Hostel 'Pension Aduarr', s dvadesetak soba u centru Marbelle, bio je zatvoren od sredine ožujka do kraja lipnja, poput tisuća drugih objekata tijekom izvanrednog stanja. Kada je konačno otvorio vrata morao je prepoloviti cijene.</p><p>- Nema gostiju. Nikada se nije dogodilo ovako nešto - govori vlasnik hostela, Ukrajinac koji je došao ondje prije 11 godina. Sobu za dvije osobe koju je lani iznajmljivao po 72 eura sada nudi po cijeni od 36 eura. To je najniža cijena u mjestu.</p><p>- Time nastojimo privući goste jer sada dolaze samo Španjolci koji odsjednu dan-dva. Nema stranaca koji bi ostali tjedan-dva - napominje. </p><p>Španjolka Marta ostat će u Marbelli samo dva dana. Rezervirala je jedno noćenje u tom hostelu.</p><p>- Nikada ne bih dolazila u ovo skupo mjesto poznato po jet-setu da nije bilo pandemije. Iskoristila sam situaciju da ga posjetim i vidim - kaže.</p><p>Posljednjih godina u Marbelli su kuće kupovali brojni stranci među kojima Rusi i Britanci. Grad Málaga, sa svojim međunarodnim aerodromom, udaljen je 50 kilometara, ali autobusi na putu prema mjestu sada nisu puni, a jednako su slabo popunjene i plaže.</p><p>- Ovo je divota. Mislim da se nikada više ovako nešto neće ponoviti - ističe Marta.</p><p>Kada sunce izgubi svoj sjaj, pa se pretvori u narančastu loptu, a onda u trenu nestane na horizontu, Marbella na trenutak oživi. Na ulicama se čuje španjolski jezik, tek rjeđe i engleski. Deseci turista, s maskama na licima, sjede na terasama kafića otvorenih do 1 sat iza ponoći. Diskotekama i noćnim klubovima rad je zabranjen.</p><p>Prolaznici se šeću pored divovskih betonskih zgrada s apartmanima u kojima nema nikoga. Te su nastambe podsjetnik na prošla vremena.</p><p>- Nema ljudi kao ranije. Nitko ne kupuje - kaže ulični prodavač torbica iz Senegala s maskom na licu.</p><p>Na šetalištu je poredao proizvode na kojima piše Gucci i Dior. Njegov kolega pokušava animirati prolaznike svijetlećim plastičnim suvenirima i naočalama, ali jednako neuspješno.</p><p>- Slabo. Slabo nam ide...Osjećamo gospodarske posljedice koronavirusa - rezignirano dodaje prodavač. Prije nekoliko godina napustio je Afriku u potrazi za boljim životom, no Marbella ovo ljeto nudi samo mir i tišinu.</p>