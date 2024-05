Marilyn Monroe odrastala je u udomiteljskim obiteljima, a udala se već sa 16 godina

Na današnji dan 1926. godine rođena je Norma Jeane Mortenson, poznata kao Marilyn Monroe. Bila je u nizu udomiteljskih obitelji jer joj je majka bila u mentalnoj ustanovi. Udala se kad je imala 16 godina. Normu Jeane fotograf je “otkrio” dok je radila u kalifornijskoj tvornici streljiva. Ubrzo se razvela i nakon toga potpisala filmski ugovor s 20th Century Foxom. Nakon što je glumila u filmovima “Muškarci više vole plavuše” i “Kako se udati za milijunaša”, Monroe je bila na vrhu holivudske A-liste. U siječnju 1954. udala se za velikana bejzbola Joea DiMaggia. Umrla je 1962. sa samo 36 godina.

storyeditor/2024-05-18/profimedia-0091660798.jpg | Foto: profimedia

Televizijska mreža CNN počinje s emitiranjem

Dana 1. lipnja 1980. CNN (Cable News Network), prva svjetska 24-satna televizijska mreža vijesti, ima svoj debi. Počela je s emitiranjem iz sjedišta u Atlanti, Georgia, s glavnom pričom o pokušaju atentata na vođu građanskih prava Vernona Jordana. CNN je s vremenom postao poznat po izvještavanju uživo o događajima diljem svijeta, često prestižući ostale jake mreže.

Foto: WIkipedia

Sting je objavio svoj prvi album

Sting je objavio prvi solo album 1985., “The Dream of the Blue Turtles”. Pjesme uključuju “Moon Over Bourbon Street” (inspiriranu romanom “Intervju s vampirom”) i “Russians”, pjesmu koja gleda na Hladni rat iz perspektive SSSR-a. Album je dosegnuo broj tri na engleskoj i broj dva na američkoj Billboard 200 ljestvici.

STING | Foto: United Archives / kpa

Više vremeplova pročitajte ovdje.