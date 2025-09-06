Mario Kovač: Moji Ena i Faust redovito me matiraju u šahu

Trebale su otprilike dvije-tri minute da 10-godišnji Faust Kovač tatu Marija stjera u kut i dovede do toga da se počne znojiti i zdvojno klimati glavom nad šahovskom pločom. Mario kaže da je tako i na turnirima koje on i supruga protiv djece igraju kod kuće: redovito su gubitnici. U tatinu obranu treba reći da je kći Ena (14), koja je u vrijeme izolacije zbog korona virusa tad četverogodišnjeg Fausta i naučila prve šahovske poteze, nekoliko trenutaka prije toga predala partiju. Faust je, osim toga, već “slistio” i protivnike s mnogo više šahovskog iskustva. Jedan od njih, kojeg je pobijedio na nedavnom turniru, imao je čak 80 godina i punu memoriju odigranih partija, no pokleknuo je pred mladim talentom, iza kojeg je već niz uspjeha na šahovskim turnirima.

