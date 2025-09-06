Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
PREDNOSTI ŠAHA U ODGOJU PLUS+

Mario Kovač: Moji Ena i Faust redovito me matiraju u šahu

Piše Marijana Matković,
Čitanje članka: 9 min
Mario Kovač: Moji Ena i Faust redovito me matiraju u šahu

Mario Kovač, naš poznati redatelj, glumac, skladatelj, scenograf, DJ i jedan od najboljih kvizaša u državi, govori o prednostima igranja šaha koje je primijetio kod kćeri i sina

Trebale su otprilike dvije-tri minute da 10-godišnji Faust Kovač tatu Marija stjera u kut i dovede do toga da se počne znojiti i zdvojno klimati glavom nad šahovskom pločom. Mario kaže da je tako i na turnirima koje on i supruga protiv djece igraju kod kuće: redovito su gubitnici. U tatinu obranu treba reći da je kći Ena (14), koja je u vrijeme izolacije zbog korona virusa tad četverogodišnjeg Fausta i naučila prve šahovske poteze, nekoliko trenutaka prije toga predala partiju. Faust je, osim toga, već “slistio” i protivnike s mnogo više šahovskog iskustva. Jedan od njih, kojeg je pobijedio na nedavnom turniru, imao je čak 80 godina i punu memoriju odigranih partija, no pokleknuo je pred mladim talentom, iza kojeg je već niz uspjeha na šahovskim turnirima.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Suđeno im je biti skupa: Najjači ljubavni parovi po horoskopu
SRODNE DUŠE

Suđeno im je biti skupa: Najjači ljubavni parovi po horoskopu

Bik i Rak u potpunosti razumiju jedan drugog. Ova dva horoskopska znaka su snažno povezani, kako na fizičkoj tako i na emocionalnoj razini, a ta povezanost s vremenom samo raste
20 trikova za nezaboravan seks
VRUĆI SAVJETI

20 trikova za nezaboravan seks

Mislili ste da znate sve trikove, no donosimo one koji će uistinu napraviti razliku u vašem krevetu, proučite ove savjete pa sebi i partneru priuštite nezaboravno iskustvo
Zavist im je u krvi: Ovi znakovi Zodijaka ne vole tuđi uspjeh
UŽASNO LJUBOMORNI

Zavist im je u krvi: Ovi znakovi Zodijaka ne vole tuđi uspjeh

Neki ljudi jednostavno ne mogu sakriti ljubomoru – čak i kada se pretvaraju da im je drago zbog tuđeg uspjeha, njihove oči govore drugačije

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025