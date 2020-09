A post shared by Marni (@marni) on Sep 29, 2020 at 9:00am PDT

Sve skupa ima street style pri\u010du, no tu je i individualnost, koja je nagla\u0161ena upravo raznolikim ljudima koji su nosili, svaki na svoj na\u010din, novu kolekciju ove inovativne talijanske modne ku\u0107e.

POGLEDAJTE VIDEO: Torbe od drva zanimljiv su modni koncept

A post shared by Marni (@marni) on Sep 25, 2020 at 11:00am PDT

Street style je snimljen po raznim gradovima, od Pariza i Tokija do Milana i New Yorka.

A post shared by Marni (@marni) on Sep 29, 2020 at 6:00am PDT

Stilska raznolikost uokvirena je raznim urbanim slikama i okvirima, \u0161to odje\u0107u stavlja u realan koncept, a to\u00a0ina\u010de nedostaje klasi\u010dnim revijama.

A post shared by Marni (@marni) on Sep 29, 2020 at 4:00am PDT

Ovaj na\u010din prezentacije o\u010dito pa\u0161e kreativcima kao \u0161to je kreativni direktor modne ku\u0107e Marni,\u00a0Francesco Risso.

Marni kolekcija predstavljena kao street style, diljem svijeta

Kreativni direktor modne kuće Marni, Francesco Risso, zamolio je svoje prijatelje i poznanike diljem svijeta da se fotografiraju u njihovim kreacijama i tako je predstavljena nova, proljetna kolekcija

<p>Ovo digitalno doba otvara nove horizonte - primjer je i Marni, talijanska modna kuća koja je za pistu iskoristila čitav svijet, te su nove kreacije predstavili "obični ljudi", iz raznih gradova i država. Naime, kreativni direktor Francesco Risso dao je odjeću odabranom timu ljudi te su ih fotografirali njihovi - poznanici.</p><p>Sve skupa ima street style priču, no tu je i individualnost, koja je naglašena upravo raznolikim ljudima koji su nosili, svaki na svoj način, novu kolekciju ove inovativne talijanske modne kuće.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Torbe od drva zanimljiv su modni koncept</strong></p><p>Street style je snimljen po raznim gradovima, od Pariza i Tokija do Milana i New Yorka.</p><p>Stilska raznolikost uokvirena je raznim urbanim slikama i okvirima, što odjeću stavlja u realan koncept, a to inače nedostaje klasičnim revijama.</p><p>Ovaj način prezentacije očito paše kreativcima kao što je kreativni direktor modne kuće Marni, Francesco Risso.</p>