MarsOvca 2026: Mate Janković i vodeći hrvatski chefovi donose spektakl okusa u Novalju

MarsOvca jedan je od najiščekivanijih gastro doživljaja ovog proljeća, koji će u Staroj Novalji okupiti vodeće hrvatske chefove. Mate Janković pozvao je sve istinske ljubitelje vrhunske hrane da ne propuste ovu jedinstvenu manifestaciju, koja će se održati 11. travnja na plaži Jadra u Staroj Novalji. Posjetitelje očekuju autorske interpretacije tradicionalne otočne kuhinje, a u Staru Novalju dolaze chefovi poput Dine Galvagna, Nenada Kukurina, Zdravka Tomšića, Katarine Vrenc, Marka Alilovića, Jurice Obrola i Marka Flega. Oni će kroz svoja jela donijeti suvremeni pogled na tradicionalnu otočnu kuhinju.

“Ako želite doživjeti autentičan okus Paga, MarsOvca je mjesto gdje morate biti,” rekao je Janković.

Kulinarska scena vrhunskih hrvatskih chefova proteže se kroz najpoznatije restorane Novalje od fine dining restorana i konobe Boškinac, restorana Antonio, pizzerije La Paloma, restorana Starac i More, kampa Straško i hotela Olea, gdje će se kroz posebne menije i live cooking prezentacije slaviti ono najvažnije, autentičan okus otoka

U središtu priče je paška janjetina, koja će se pripremati na vatri, ispod peke, na ražnju, ali i u modernim interpretacijama. Upravo ta kombinacija kamena, bure i soli daje otoku Pagu njegov jedinstveni gastronomski identitet.

Novost ovogodišnjeg izdanja MarsOvce je Zero Day, koji se održava u petak, 10. travnja.

Kroz ekskluzivne večere i posebne menije u novaljskim restoranima, posjetitelji će imati priliku doživjeti MarsOvcu u intimnijem, gourmet izdanju. Vrhunski chefovi preuzet će kuhinje i kreirati jelovnike inspirirane paškom janjetinom, sirevima i otočnim biljem, pretvarajući cijeli grad u gastronomsku pozornicu. MarsOvca ove godine okuplja više od 25 ugostiteljskih objekata i donosi više od 80 autentičnih i kreativnih jela.