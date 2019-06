Masaža i češnjak definitivno ne pomažu u suzbijanju ćelavosti

Testirali su prirodne sastojke i njihov učinak na usporavanje ispadanja te jačanje kose te istaknuli kako je važno da liječnici i pacijenti budu svjesni kako su prirodni nadomjestci koje kupuju u obliku praha ili kapsula u apotekama možda samo bacanje novca.

Na Sveučilištu Kalifornija istražili su više od 20 prirodnih lijekova protiv ćelavosti. Kod nekih nema baš nikakvih dokaza o tome da djeluju. Gel češnjaka, vitamini D i B7, masaže, aromaterapija, akupunktura, procijanidin B2, različite aminokiseline te kurkumin - svima je znanost otkrila nedostatke.

Foto: Thinkstock

Iako ih nisu sve otpisali, potrebno je još istraživana kako bi se otkrilo imaju li potencijal da budu uspješni pomoćnici u borbi protiv ćelavosti.

- Primjerice, nije jasan učinak češnjaka. S druge strane, govoreći o učincima kurkumina, nakon šest mjeseci primjene kod niti jedne grupe nismo primijetili napredak na području čitavog vlasišta, opisali su u studiji. Nadalje tvrde kako bi vitamin D mogao imati učinka.

Foto: VladimirFLoyd

- U skupini u kojoj smo koristili vitamin D u slučajevima alopecije, rezultati su nedosljedni i ograničeni malim brojem uzoraka te manjkom kontrole, tvrde oni. Tretmane za rast kose najčešće koriste muškarci. Kod njih gubitak kose najčešće započinje na čelu ili na stražnjem dijelu glave. Iako su neki sastojci koje su znanstvenici istraživali naizgled čudni, sve ih se može kupiti na internetu i po relativno prihvatljivim cijenama. Tako bočica od 200 mililitara ulja od češnjaka stoji oko 26 kuna.

Većina muškaraca starijih od 50 godina pati zbog gubitka kose, stanja poznatog i pod nazivom androgena alopecija. Ostali sastojci koje su znanstvenici istraživali pokazali su rezultate. Među njima su ulje ružmarina, kofein, cink, sok luka, melatonin, ulje sjemenki bundeve, ekstrakt palmina drveta saw palmetto te morski proteini odnosno suplementi od morskog psa i mekušaca.

- Čini se da je ulje ružmarina sigurna alternativa za androgenu alopeciju, a rezultate ovog istraživanja treba dodatno analizirati. I kofein ima potencijala, dok su morski proteini vodili do značajnih poboljšanja kod ispitanika. Sok luka je rezultirao ponovnim rastom kose na nekim dijelovima vlasišta, a ulje sjemenki bundeve dalo je rezultate kod ponovnog rasta kose na vrhu glave, istaknuli su. Studiju je vodila Anna Marie Hosking.

Foto: 123rf

- Postoji veliki izbor alternativnih i zamjenskih lijekova za alopeciju, no samo su neke podržali snažni klinički dokazi. Liječnici bi trebali biti svjesni postojanja takvih proizvoda, marketinških strategija kojima se pojedinci služe kako bi promovirali te proizvode, očekivanih kliničkih rezultata te nuspojava kako bi pacijentima pružili kvalitetan savjet. Dodatno, alternativni lijekovi mogu prouzročiti daljnju upalu vlasišta, iritacije, kontaktni dermatitis i druge tegobe koje vode do dodatnog gubitka kose, upozorila je Hosking ističući kako bi dermatolozi trebali pratiti trendove na tom tržištu.

Navodi dalje kako su u službenoj medicini dostupna samo dva lijeka koja pomažu u liječenju ćelavosti, i to s umjerenim rezultatima. Stručni nazivi su minoxidil i finasterid. Problem je kod njih što djeluju samo dok ih se uzima.

Foto: Dreamstime

Specijalist za obnovu kose dr. Bessam Farjo iz Londona pozdravio je otkrića američkih stručnjaka.

- Studija dokazuje da nema prečaca kad govorimo o povratu izgubljene kose. No postoje dobro poznate nekirurške metode koje pomažu u ojačavanju kose i prevenciji daljnjeg gubitka. Lijek minoxidil može stimulirati i produžiti fazu rasta kose, značajno usporiti ispadanje ili ga čak spriječiti. Ostali lijekovi blokiraju proizvodnju kemikalije dihidrotestosterona, tzv. DHT. On se uhvati za stanice kose te prouzročuje smanjenje i odumiranje folikula. Lijek finasterid može smanjiti razine DHT u vlasištu i do 70 posto, pa na taj način smanjuje gubitak kose i omogućuje njezin gušći rast. Ti su lijekovi već dugo u uporabi i znamo da su sigurni, dok mnoge zamjenske nove terapije to ipak nisu, pa preporučujem oprez kod korištenja istih, kazao je dr. Farjo.