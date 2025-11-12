Obavijesti

BLIZANKE STRAST PRETVORILE U BIZNIS PLUS+

Medicinske sestre iz Rijeke rade unikatne šalice: 'Od gline stvaramo neobičnu umjetnost'

Piše Karolina Krčelić,
Medicinske sestre iz Rijeke rade unikatne šalice: 'Od gline stvaramo neobičnu umjetnost'
Foto: LUTUM POTTERY

Blizanke Valentina i Martina stvaraju čaroliju iz gline! Njihov brend Lutum Pottery nudi unikatne šalice s pričom. Originalnost, humor i ručni rad osvajaju srca kupaca diljem Hrvatske

U srcu Rijeke, brend Lutum Pottery nastao je zahvaljujući energiji i viziji dviju sestara – blizanki Valentine i Martine Šagovac. Iako po struci medicinske sestre, odlučile su svom životu dati novu dimenziju kroz lončarski kotač i glinu, pretvarajući strast u rukotvorine koje krase domove diljem Hrvatske.

