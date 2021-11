Danas se u cijelom svijetu obilježava međunarodni dan svjesnosti o prijevremenom rođenju, odnosno dan malih Palčića. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, jedno od desetero djece u svijetu rođeno je prije vremena.

POGLEDAJTE VIDEO: Puna kuća veselih i razigranih Palčića

U Hrvatskoj se godišnje prijevremeno rodi oko 2500 novorođenčadi, odnosno oko šest posto živorođenih, no taj udio u posljednjih nekoliko godina neprekidno raste. Prema dostupnim podacima, najmanja prerano rođena beba u Hrvatskoj rođena je 2020. godine.

Bila je to mala Osječanka, koja je pri porodu imala samo 414 grama i službeno je postala najmanja beba u Hrvatskoj prema porođajnoj težini. Prema tada dostupnim podacima, bila je jedna od 250 beba u svijetu koje su preživjele na porodu s tom porođajnom težinom. Rekord je do tada držala djevojčica rođena 2015., sa 480 grama.

Riječ je o djeci kojoj je potrebna podrška specifičnih uređaja i visokoobrazovanih medicinskih djelatnika da bi preživjeli i da mogli disati, jesti i živjeti samostalno, pri čemu se mogu razviti teške i trajne posljedice. Prijevremeno rođenje je vodeći uzrok smrtnosti djece mlađe od jedne godine i drugi vodeći uzrok smrtnosti djece mlađe od 5 godina. Svake godine, zbog prijevremenog rođenja, u svijetu umire milijun djece, ističu u Klubu roditelja nedonoščadi Palčići.

Radi se o Udruzi koja jedina pruža kontinuiranu pomoć roditeljima nedonoščadi, koja u suradnji sa stručnjacima iz područja neonatologije, realizira niz projekata koji direktno doprinose poboljšanju liječenja i njege prijevremeno rođene djece.

Udruga je do sada kroz niz humanitarnih akcija direktno pomagala rodilištima, nabavom najmodernijih uređaja potrebnih za zbrinjavanje prerano rođene djece, uz istodobnu podršku brojnim roditeljima koji se nakon preranog rođenja djeteta moraju pripremiti za veliku borbu.

No, u proteklih godinu i pol Palčići su zapravo bili inspiracija za veliko čudo u kojem je sudjelovala cijela Hrvatska: Nakon potresa koji je u ožujku 2020. pogodio Zagreb i oštetio zgradu rodilišta Petrova, to je bio povod Udruzi da krene sa humanitarnom akcijom prikupljanja donacija za obnovu uređaja na neonatologiji koji su stradali u potresu, odnosno nabavu onih koji su nedostajali Petrovoj bolnici.

No, velika podrška Bad Blue Boysa od prvog dana te ogroman odaziv ljudi doprinijeli su tome da se sakupi novac kojim su nabavljeni uređaji za Petrovu i rodilište KB Merkur.

Samo u toj akciji nabavljena su 32 uređaja koji su važni za spašavanje života prerano rođenih beba. No, akcija je nastavljena sve dok nije prikupljeno dovoljno novca za to da sva hrvatska rodilišta dobiju barem dio uređaja koji su im neophodni. U akciji je ukupno prikupljeno nešto manje od 8 milijuna kuna (7,95 milijuna), a među zadnjim donacijama su one dubrovačkom i zadarskom rodilištu.