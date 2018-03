Menopauza: Vrijeme velikih fizičkih i psihičkih promjena

Uobičajeno shvaćanje menopauze kao zastrašujuće promjene daleko je od mogućnosti koje ta faza može pružiti ženi. Razumijevanje mudrosti menopauze dostupno je svakoj ženi. Ako žena sluša unutarnji glas i spontano izražava svoje porive, u vrijeme promjene doživjet će obnovu na svim razinama. Ako to nije tako, ona se udaljava od sebe, a s time i od mudrosti sadržane u osnovi svoje prirode, ističe Jelena Takač, dipl. andragoginja i defektologinja.

Zanimljivo je što u društvima u kojima ne postoje negativne predodžbe o menopauzi, žene uopće nemaju negativne simptome u tom razdoblju. Menopauza je preobrazba. U kojem će pravcu ta preobrazba ići u velikoj mjeri ovisi i o stavovima društva u kojem ona živi. Većina žena svoj identitet gradi na temelju kvalitete odnosa s drugima. To vrijedi i za žene koje su ostvarile sjajnu karijeru i za one koje su odlučile ne udavati se.

Za razliku od žena, muškarci grade svoj identitet na vrijednostima koje su vezane uz posao, dohodak i javna priznanja. Kod oba spola ta se karakteristika mijenja u srednjim godinama. Promjena koja nastaje kad pažnju s drugih počnete usmjeravati na sebe i osobne potrebe može biti oslobađajuća, ali i duboko uznemiriti. Narodna izreka kaže kako je najteže izgubiti ono što nikada uistinu nismo imale. Sve do srednjih godina energija žene je usmjerena na brigu o drugima. Dijelom je na to potiču hormoni koji podržavaju menstrualni ciklus.

Ženu ne može ništa dublje pogoditi, ni fizički ni psihički, od onoga što doživljava kroz odnose s bliskim ljudima. Preobrazba u srednjoj životnoj dobi mnogo je više od promjene u hormonalnoj slici, ona se odražava na sve aspekte života žene. Dovodi do promjene u načinu razmišljanja, bolje koncentracije te jačanja intuicije. Darovi menopauze donose i spontano iscjeljenje tijela i srca.

Foto: Dreamstime

U srednjim godinama žena mijenja stavove prema drugima. Ljudi koji su bili središte životnog smisla, oslonac i ispunjenje, najednom gube svoj sjaj. Žena ih počinje sagledavati iz drugog ugla. Česte su promjene bračnog partnera, izlazak iz starog kruga prijatelja, promjene vezane uz posao ili uz odnos prema djeci ili roditeljima.

Odmak od prošlosti

Prema psihološkim studijama, proces promjene može biti blagoslov ako je žena spremna sebe vidjeti na novi način. Većina žena je sklona sebe doživjeti kao žrtvu nekog ili nečeg izvan nje same. Žena u ulozi žrtve lakše zadobiva suosjećanje i zauzima visoko moralno stajalište o sebi.

Kako nam je svima potrebno suosjećanje i pozitivna slika o sebi, tako se uloga žrtve može činiti najlakšim putem da to i dobijemo. Takav izbor može kratkoročno zadovoljiti psihološke potrebe, no loše je što to ženu lišava njene moći da utječe na svoj život. Prestati biti žrtvom, znači preuzeti odgovornost za vlastiti život.

Shvatiti kako je život oblikovan našim stavovima i odlukama, može biti teško i bolno. Da bi preobrazba bila uspješna, žena mora biti spremna proći i kroz razdoblje žalovanja. Ostaviti prošlost iza sebe, znači oplemeniti iskustvo, naučiti i iscijeliti se. Kraj neke faze života ili važne veze, čak i veze koja nas je činila nesretnima, osjećamo kao smrt. Takve osjećaje uvijek doživljavamo kao gubitak. Ipak, da bi žena zakoračila u novo, potrebno je otpustiti staro.

Proces otpuštanja često je praćen dubokom tugom i osjećajem psihičke iscrpljenosti. Upravo su takvi osjećaji razlog zbog kojeg su žene sklone živjeti u prošlosti. Dozvolite sebi negativne osjećaje i uzmite dovoljno vremena za otpuštanje. Važno je da budete nježni prema sebi, da budete spremni oprostiti. Potrebna je velika hrabrost kako bi sebi priznale da smo imale odlučujući utjecaj na sve ono što danas smatramo problemom. Ako žena nije spremna oprostiti, prožet će je osjećaj krivnje. No oprost se ne može narediti. To je čin ljubavi i nježnosti, prvenstveno prema sebi.

Foto: themoviedb.org

Krivnja pak zahtijeva kaznu. Ako krivimo druge, stvorit ćemo agresiju. Ako krivimo sebe, pojavit će se neugodna i teška anksioznost ili depresija. Ako vam je teško oprostiti, sjetite se kako ste se osjećali, u situaciji u kojoj je vama bilo oprošteno. Ako se ne možete sjetiti takve situacije, zamislite i u potpunosti osjetite oslobađanje od osjećaja krivice.

Doživljavanje zamišljenog oprosta ima iscjeljujuću moć. Oprost je kreativan čin koji pokreće bezuvjetnu ljubav, vjeru, maštu, kreativnost, volju, vitalnost i oslobađa duh. Pokušajte emocije ne dijeliti na dobre i loše. Emocije zbog kojih se ugodno osjećate, stvaraju vitalnost u tijelu. Menopauza je prirodan proces, a ne bolest koju treba liječiti. Budući da menopauza nastupa oko sredine života, ona predstavlja i vrijeme za životnu inventuru i čišćenje.

Dr. Christiane Northrup ističe kako žensko tijelo spolne hormone osim u jajnicima proizvodi i u tjelesnoj masnoći, nadbubrežnoj žlijezdi, koži, mozgu i perifernim živcima. Međutim, da bi tijelo nastavilo proizvoditi razinu hormona, žena mora biti fizički, emocionalno i duhovno zdrava. Ako je izložena velikom stresu, ako previše radi, ako se loše hrani, ako izbjegava odgovore na duhovna pitanja koja joj žele privući pažnju ili ako u veze u kojima se nalazi ulaže više energije nego što joj je vraćeno, doći će do neravnoteže unutar fizičkog i psihičkog tijela.

Osvrnemo li se na duh vremena u kojem živimo, s tempom života koji se neprestano ubrzava, neće nas iznenaditi podatak koji procjenjuje da oko 75 posto žena u razdoblju promjene ima ozbiljne poteškoće. Koju vrstu pomoći će žena potražiti, ovisi o njenom načinu razmišljanja i mogućnostima.

Foto: Dreamstime

U svakom slučaju, prije nego što uzmete lijek koji olakšava tegobe u menopauzi, poslušajte unutarnju mudrost tijela koja stvara te simptome. Iskreni unutarnji razgovor, razumijevanje i podrška koju možete pružiti sebi, čini čuda. Vaša hormonalna slika te reakcija vašeg tijela i uma na tu sliku su neponovljive i svojstvene samo vama.

Birajte najbolje za sebe

Sve je rašireniji stav da je način prehrane odlučujući za funkcioniranje tijela i uma. U razdoblju promjene potrebno je izbaciti ili umjereno koristiti sve namirnice koje stvaraju prekomjernu toplinu u tijelu. To su: rafinirani šećer, bijelo pšenično brašno, genetski modificirana soja, alkohol, kofein, prehrambene boje i konzervansi.

Namirnice koje u tijelu uzrokuju višak topline iscrpljuju Jin, ženski aspekt energije. I opet, najvažnije je osluškivati svoje tijelo. Hrana koja vašem tijelu odgovara danas, sutra može izazvati neravnotežu. Jedite ono na što vam govori vaša intuicija i samo kad ste gladne. Posebnu pažnju obratite na antibiotike i hormone koje uzimamo s mesom. I mlijeko i mliječni proizvodi sadrže visoke razine hormona i antibiotika.

Stopa oboljenja od osteoporoze ili degenerativnih bolesti kostiju visoka je u zemljama u kojima se jede previše mesa i mliječnih proizvoda. Studije objašnjavaju kako antibiotici uneseni u organizam putem mliječnih proizvoda i mesa stvaraju u crijevima specifična truljenja. Da bi se organizam obranio od tih truljenja, mobilizira postojeće minerale, ponajprije kalcij iz kostiju. Osim što je hrana koju jedemo potpora tijelu, ona je i u vezi s osjećajima. Emocionalna glad ili loša emocionalna ishrana odrazit će se na fizičko zdravlje jednako kao i nedostatak tjelesne hrane. Stoga pažljivo birajte ono što stavljate u svoj um i svoje tijelo.

Većina ljudi smatra da nema utjecaj na ono što osjeća, iako je ono što mislimo i osjećamo možda jedino područje na koje imamo izravan utjecaj. Žena modernog doba je preplavljena informacijama o tome što je dobro, a što nije, što mora i što nikako ne bi smjela. To izaziva konfuziju. Naše, možda i ne tako daleke prethodnice, su vodstvo i savezništvo nalazile u biljnom svijetu. Svaka biljka ima duh i sadrži oblik inteligencije.

Foto: fotolia

Povezanost s duhom i inteligencijom prirode jača povezanost s inteligencijom fizičkog tijela. Do takvog uvida nemoguće je doći isključivo racionalnim putem. Kako razdoblje promjene jača intuitivne sposobnosti, tako u kulturama koje su povezane s prirodom žena postaje šamanka. Ženina energija je do promjene usmjerena na održanje vrste i očuvanje obitelji. To joj je zadala biologija. Tijekom promjene ženina energija se transformira.

Način na koji vidi, čuje i osjeća svijet oko sebe bitno se mijenja. Ima priliku doći u kontakt sa sobom i svijetom na novi način. No to može izazvati neodobravanje okoline. Ona izlazi iz stereotipnog modela pa njeni bližnji mogu zaključiti da s njom nešto ‘nije u redu’. Stavovi okoline mogu blokirati razvoj i ugroziti zdravlje. Životna inventura i kreiranje novog identiteta u srednjim godinama dugotrajan je proces koji zahtijeva senzibilitet i poštivanje vlastite osobnosti.

Savjeti za fizičko zdravlje

Menopauza se u prosjeku javlja oko 50. godine. Prosječna dob pojave menopauze u Hrvatskoj je oko 49 godina, dok se prerana menopauza opisuje kao stanje koje nastaje prije 40. godine, objašnjava doc. dr. sc. Ivan Fistonić, subspecijalist humane reprodukcije. Stručnjaci navode da se znakovi menopauze mogu prepoznati po neredovitim ciklusima, skraćenom trajanju mjesečnice ili njezinu izostanku, nepravilnom krvarenju, navalama vrućine ili valunzima, hladnim preznojavanjima, a to su sve znakovi da jajnici proizvode sve manje estrogena.

Foto: Dreamstime

Uz ove simptome neke žene mogu iskusiti i vaginalnu suhoću, osjetljivost i iritacije pri spolnim odnosima, mogu imati problema s uriniranjem i inkontinencijom, a mogu se pojaviti i fizičke promjene na tijelu poput suhe i neelastične kože, više bora te slabije kose. Također, žene mogu patiti od nesanice, promjena raspoloženja, pa čak i depresije, smanjene želje za seksom, bolova u zglobovima i mišićima, a zbog povećanja apetita može doći i do debljanja.

Američki znanstvenici tvrde da duboko disanje (iz trbuha) može smanjiti učestalost valunga za 50 posto. Preporučuju se i meditacija ili vrijeme provedeno u samoći i tišini jednom na dan. U menopauzi često dolazi do smanjenja mišićne mase i usporavanja metabolizma. No, dobra prehrana može spriječiti naglo nakupljanje kilograma. Stoga ne punite tanjur prema navici, već jedite samo kada ste gladni. Kako biste zadržali prirodnu temperaturu, uzimajte hranu bogatu vodom poput lubenice, zelene salate, svježe mente i kokosa. Izbjegavajte kavu, čokoladu i alkohol. Šećer treba izbjegavati.