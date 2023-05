Met Gala 2023: Crveni tepih posvećen kostimografiji i dizajneru Karlu Lagerfeldu

Lik i djelo Karla Lagerfelda teme su nove izložbe u The Metropolitan Museum of Art u New Yorku, a sinoć je održano veliko otvorenje. Već tradicionalno, Anna Wintour, kao glavna osoba iza magazina Vogue, poziva slavne da se odjenu u čast teme izložbe Met Gala, ovoga puta to je autor poznat i po tome što je Chanel održao na top listi svjetskih brendova.

Osim toga, dekadama je radio i za Fendi te proizvodio na desetke kolekcija godišnje, što ga je učinilo jednim od najvažnijih modnih autora ikada. No, i sam je bio vrlo zanimljiv, uvijek s bijelom kragnom, u crnom odijelu, rukavicama, s prstenjem i naravno, sunčanim naočalama.

Te elemente, ali i Chanelove bisere, kamelije te razne druge detalje, slavni su uzeli kao temu stylinga. Crna i bijela su obavezne. No, tu je i njegova mačka Choupette, koju je obožavao te joj ostavio svoje milijunsko nasljedstvo.

Upravo zato vidjeli smo na Met Gali i neke mačkaste kreacije, a sve skupa je veliki modni teatar. Jer crveni tepih Met Gale jedino je svjetski relevantno otvorenje na kojemu je ono ispred važno baš kao i ono unutra. Tepih postaje kazalište, scena, a gosti uzimaju svoje uloge.

Lako je otići u kič, naročito kad nosite tisuće bisera, no treba se priznati velika kreativnost i teatralnost gostiju jer od crne, bijele te par modnih elemenata uistinu se može napraviti svašta.

Sve manje gosti ne poštuje pravila odijevanja, odnosno sve više ih je u temi izložbe, iz godine u godinu ovaj događaj ima sve veći značaj. Teatralno, avangardno, nerijetko ove forme idu korak dalje, eksperimentiraju, pravo kazalište dešava se prije samog ulaza.

Dakako, sve se to skupo plaća, više desetaka tisuća eura košta jedna ulaznica, jer ovo je ipak događanje za umjetnost i kulturu mode, stoga ima smisla da se na njoj pojave oni dubljeg džepa.

No, granice dobrog ukusa ponekad se pojave - spekuliralo se da Kardashian klan ne dolazi ove godine jer nisu dobile pozivnicu. Na koncu Wintour ih je pustila jer umjetnosti treba friška lova, čija god bila.

Ovdje često ljudi dolaze odjeveni čudesno, čarobno, očita je hrabrost brojnih ikona stila i onih koje to žele postati.

Nedavno je Irina Shayk na reviji Schiaparelli nosila mega lava, a sada je Jared Leto nosio sestricu - naravno da je mačka ovdje radi Choupette, pa Karl bi stvarno bio oduševljen.

