Mikrovalnu detaljno treba čistiti barem jednom mjesečno, a ovo je najbolji i najlakši način

Mikrovalna brzo postane prljava pa je samo prebrisavanje nedovoljno - zbog skorenih i zalijepljenih komada hrane.

- Ostavljanje tih komada može dovesti do smanjene učinkovitosti ili potencijalno poništiti vaše jamstvo. U najgorem slučaju, prljava mikrovalna pećnica može izazvati čak i požar kaže stručnjakinja za dom i autorica knjige From the Ground Up: Building a Dream House—and a Beautiful Life—through Grit and Grace, Noell Jett.

Čišćenje mikrovalne pećnice i njeno održavanje zapravo je, kaže, vrlo jednostavno.

Koliko često čistiti mikrovalnu pećnicu?

Budući da je mikrovalna pećnica popularan kuhinjski uređaj, često se koristi pa bi je jednom mjesečno trebalo detaljno očistiti, a svaki put kad brišete druge površine u kuhinji obrisati njenu vanjsku stranu.

Ako primijetite mrlje ili neugodne mirise, poželjno je i češće.

- Mikrovalne pećnice obično imaju životni vijek od pet do deset godina, ovisno o kvaliteti - kaže Vera Peterson, stručnjakinja za čišćenje.

Što ćete trebati?

Na isti način na koji čistite mrlje na odjeći prije nego ju bacite u perilicu, dobro je poprskati teške, tvrdokorne mrlje i prolivenu tekućinu u mikrovalnoj pećnici. Napravite otopinu od jednakih dijelova bijelog octa i vode i obilno poprskajte. Napunite zdjelu za mikrovalnu s dvije šalice vode i dvije žlice octa. Možete dodati kap ili dvije eteričnog ulja, a ako ga nemate ocat pri ruci, zamijenite ga svježe iscijeđenim limunovim sokom. Stavite malu drvenu žlicu ili čačkalicu u tu vodu. To će omogućiti stvaranje mjehurića na drvu dok se voda zagrijava, sprječavajući da se voda pregrije i proključa. Upalite mikrovalnu na tri minute. Zatvorite vrata i mikrovalnu pećnicu podesite na tri minute na visoku temperaturu pa sve ostavite tako još 15 minuta bez otvaranja vrata. To vrijeme omogućuje da se mikrovalna pećnica dodatno zapari, što pomaže u razbijanju zalijepljenih mrlja.

Uklonite posudu i okretni tanjur. Koristeći držače za lonce ili rukavicu za pećnicu da zaštitite ruke, pažljivo izvadite zdjelu iz mikrovalne pećnice i ostavite je sa strane. Prebrišite unutrašnjost. Navlažite čistu krpu od mikrovlakana mješavinom octa i vode i prebrišite unutrašnjost mikrovalne pećnice. Većina će prljavštine odmah skliznuti, ali za tvrdokorne mrlje ili teško dostupna mjesta, Jett predlaže žilet koji ne grebe površine. Operite tanjur mikrovalne pećnice sredstvom za pranje posuđa, vrućom vodom i spužvom. Osušite ga čistom kuhinjskom krpom i vratite u čistu mikrovalnu pećnicu.

Očistite vanjski dio. Poprskajte višenamjensko sredstvo za čišćenje na čistu krpu i obrišite (nikada ne prskajte izravno na upravljačku ploču.)

- Za pećnice od nehrđajućeg čelika, umočite krpu u vodu i tekućinu za pranje posuđa, iscijedite i zatim prebrišite - dodaje Peterson.

Ne zaboravite obrisati ploču, bočne strane, vrh i dno, piše Real Simple.

