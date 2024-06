Mile Mrvalj: Kao beskućnika napustili su me žena i prijatelji

Postoji velika količina stigmatizacije oko beskućnika i najviše se nastojim boriti protiv toga. To su ljudi koji su nekad imali dom, kuću, obitelj, prijatelje i posao. I preko noći su postali beskućnici, odbacila ih je obitelj, prijatelji, ali i sustav. Mnogi zato završe u depresiji i često se odaju alkoholizmu. Alkoholizam je obično posljedica, a ne uzrok njihovog stanja. Mnogima je to način da zaborave koliko su bespomoćni. Neki se ubijaju alkoholom. I mnogi će reći da im ne treba nikakva pomoć, jer su i psihički i fizički toliko na dnu da više ni ne žele da se dignu. Često me pitaju kako se Mile izvukao iz te situacije. Dio uspjeha povezan je s mojim karakterom, temperamentom i životnim stavom: Čovjek mora zadržati vedrinu. Da nisam imao tu vedrinu u sebi, nikad ne bih uspio. Ako dopustiš da te uhvati i pobijedi depresija, gotov si, kaže Mile Mrvalj, najpoznatiji hrvatski beskućnik, čovjek koji je smisao života pronašao u tome da pomaže beskućnicima.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+.