Milijuni godina evolucije do Darwinovog okretanja u grobu

Nekome je palo na pamet pretvoriti moja žuganja s Fejsa u svakodnevne crtice na portalu. Nazvao sam ih 'Bolje da mučim' i uskoro ćemo saznati je li to istina...

<p>Milijarde godina su prošle od Zemljina nastanka, od hlađenja kore do stvaranja oceana. </p><p>Stotine milijuna godina su projurile od razvitka prvih jednostaničnih organizama i njihovog napredovanja do impresivnih gmazova. A onda su tek krenuli milijuni godina dominacije sisavaca.</p><p>Zatim je na scenu stupio čovjek. </p><p>Otpočela su tisućljeća u kojima smo gazili sve pred sobom, pomičući granice nemogućeg. Od spiljskih crteža u Francuskoj do piramida u Egiptu, od prvog plamena u neandertalskoj pećini do Božje čestice u Cernu, ljudi su konstantno dokazivali zašto su na vrhu hranidbenog lanca. </p><p>Bez obzira kakvu prepreku stavite pred nas, mi ćemo je pobijediti. </p><p>Eoni evolucije, od Velikog praska do danas, dizajnirali su spektakularni ljudski mozak i pripremili ga za najkompleksnije izazove.</p><p>Pokušao sam napuhati balon od žvake ispod maske.</p><p>Sve se zalijepilo.</p><p>Brkovi, maska, sve.</p><p>Crnjak mi je skinuti pred ljudima u čekaonici.</p><p>Grickam i oblizujem.</p><p>Nadam se da nitko ne primjećuje.</p><p>Darwin se u grobu okrenuo u stranu i gorko zaplakao.</p>