Mini Rocky postao viralni hit: Odvježbao od početka do kraja

Urnebesni video snimak prikazuje dječaka u pelenama koje ispred ekrana oponaša trening popularnog Sylvestra Stallonea u kultnom filmu Rocky iz 1976. godine.

POGLEDAJTE VIDEO:

Bebin otac, Zack Magilavy iz Bedford Heightsa u SAD -u, veliki je ljubitelj popularnog boksača Rockyja Balboe. Oduševljenje je nastalo kada je shvatio da je njegov sin Charlie naučio svaki pokret te ga je odlučio snimiti. Video je stavio na svoju Facebook stranicu, a uskoro je postao viralan hit od nekoliko milijuna pregleda.

U videu, dječak oponaša sve vježbe bez zakašnjenja, a video je na svom Twitteru podijelio čak i poznati glumac Sylvester Stallone.

It’s the baby boxer! Adorable tot does all the same moves as Stallone while watching Rocky on TV | Daily Mail Online https://t.co/JHMO6z6j6T