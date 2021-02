Minimalizam ljepote jedan je od najvećih trendova, dokazuje statistika s Pinteresta za ovu godinu.

Smanjenje broja proizvoda i ključni načini njege kojima ćemo manje opteretiti kožu lica donosi nam ujedno manje sastojaka koje koristimo.

POGLEDAJTE VIDEO: Kako se riješiti hiperpigmentacije

Ovaj trend posljedica je pandemije koja je uvela jednostavnost i u druge naše dnevne rituale, kao što je manje šminkanja. Stalna količina informacija oko novih sastojaka i formula zbunjuje mnoge, što rezultira pretjerivanjem.

- Najčešća stvar koju vidim kod novih klijenata je iritacija, ponekad u obliku osipa, upale, crvenila te pojačanih stanja poput peri-oralnog dermatitisa. To je zato što upotreba previše proizvoda, svakodnevno isprobavanje novih formula, pogrešno nanošenje slojeva ili kombiniranje previše aktivnih sastojaka prekomjerno stimulira i zbunjuje kožu - ističe londonska dermatologica Debbie Thomas za Vogue.

Na taj način ne možemo uspostaviti ravnotežu na koži lica, ali i uočiti blagodati i prednosti aktivnih sastojaka koje koristimo.

Kao jedan od ključnih koraka je biranje samo jedne kreme za kožu od glave do pete, jer koža na čitavom tijelu ima jednake potrebe, samo je pitanje koji je kože više izložen te se više isušuje ili reagira na vanjske podražaje.

Dobro je znati da jedan multitasking proizvod, ako je dobro formuliran, može sadržavati više aktivnih sastojaka.

- Kad mi kao potrošači pokušavamo pomiješati nekoliko seruma od jednog sastojka kako bismo postigli isti rezultat, to je gotovo nemoguće. Neki sastojci aktivno djeluju jedni protiv drugih, drugi rade sličan posao, a tu su i oni koji tvore sinergiju. No, da biste to razumjeli, bitno je pitati stručnjaka, kopanje po tražilicama to neće riješiti - zaključuje Thomas.