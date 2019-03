Misle da sam mu majka, ali ne marim, doma me čeka 'macan'

Sharon Osborne (50) iz Lincolnshirea njezini su prijatelji prozvali 'pumom' (cougar = puma, pogrdni američki naziv za ženu koja je u vezi s mlađim muškarcem), a često ih i ljudi u javnosti gledaju s čuđenjem.

Unatoč svakodnevnim primjedbama, medicinska sestra kaže da se ne srami njihovog odnosa i ustraje u tome da je njezin suprug Mark, (27), ljubav njezina života.

Mark, kojeg su prozvali Ozzie jer je oženjen sa ženom koja se zove Sharon Osborne, isto kao popularni frontmen Ozzie Osbourne i njegova žena Sharon, očajnički je želio imati djecu, ali zbog supruginih godina, to nije moguće.

- Jedini način na koji starost utječe na naš odnos je to što više ne mogu imati djecu, a Ozzie je zaista želio djecu. Ali prihvatio je tu tužnu činjenicu i rekao je da bi radije mene, nego tisuću djece - izjavila je Sharon.

- Radujem se zajedničkoj budućnosti bez obzira na sve. Možda je 23 godine mlađi od mene, ali on je za mene savršen. Znam da sam duplo starija od njega, ali nije me briga što drugi govore. Zezaju me i nazivaju me pumom, njega Ozzie, ali na kraju dana ja se vraćam kući zgodnom mladom muškarcu - objašnjava Sharon.

Sharon i Mark su se upoznali preko prijatelja u lokalnom kafiću na Božić 2014. godine. Počeli su razgovarati i odmah je došlo do iskre.

- To je bio prvi Božić ikad da nisam radila i prijatelji su me odvukli u kafić u kvartu. Moja kćer je bila kod tate, pa sam odlučila prihvatiti poziv - prisjeća se Sharon.

- Kad smo se upoznali bila sam godinu dana sama i nisam namjeravala ponovo ulaziti u vezu. Bila sam itekako svjesna kako je Ozzie premlad za mene. Ali tu večer smo otkrili da imamo neke zajedničke interese kao boks i kriket, koje oboje obožavamo, slagali smo se u tisuću malih stvari, a onda je zasvirala jedna pjesma i oboje smo ju počeli pjevati. Bilo je nevjerojatno kako smo kliknuli, ali sam bila uvjerena da se među nama nikad ništa neće dogoditi - prepričava Sharon.

- Bila sam razvedena s tinejdžericom kod kuće, a Ozzie je bio tek u dvadesetima. Upozorila sam ga da naša veza može biti samo platonske prirode - objašnjava.

Na drugu stranu, Ozzie je istu večer pozvao Sharon na spoj. Isprva je Sharon odbila, ali Ozzie se nije dao smesti govoreći joj da im razlika u godinama ne bi smjela biti prepreka. Iako mu je Sharon napomenula da ju smeta ta razlika, na kraju je popustila i otišla s njim na spoj.

- Idući dan smo izašli na večeru i bilo je fantastično. Otad smo nerazdvojivi, mada me i dalje muči razlika u godinama i to što ljudi oko nas misle - dodala je.

Kako bi izbjegli društvene osude odlučili su skrivati svoju vezu te su iduća tri mjeseca skrivali svoju vezu od obitelji i prijatleja. Sharon je lagala svojoj kćeri Katy (16) i svaki put bi joj rekla da se ide naći s prijateljicom.

- Iako sam bila u četrdesetima, osjećala sam se kao tinejdžerka, skrivajući se okolo s dečkom. Ali bilo je tako uzbudljivo! - rekla je Sharon.

Izlazili su na večere, ali daleko od svojih kuća, kako ih nitko ne bi prepoznao. Na kraju, nakon četiri mjeseca veze, u travnju 2015., odlučili su reći svojim bližnjima da su zajedno.

- Prijatelji su brzo prihvatili našu vezu jer su vidjeli kako smo sretni. Upoznala sam Ozzieja s Katie i jako joj se svidio. Kad sam prvi put došla kod njegovih roditelja prihvatili su me iznenađujuće toplo, uzevši u obzir da smo skoro pa vršnjaci. Ali, bilo je i negativnih komentara od nekih ljudi, uglavnom o tome kako zbog razlike u godinama nećemo potrajati - prisjeća se Sharon.

- U početku sam bila s tim dosta povrijeđena, ali zahvaljujući Ozzieju na kraju smo se tome samo smijali. Na poslu su me počeli zvati pumom što mi je išlo na živce, ali i to je prošlo i sad se šalim s time - objašnjava.

Dva mjeseca kasnije, u lipnju 2015. Ozzie se uselio k Sharon i Katy. Iako je njima bilo lijepo, stranci su često krivo tumačili njihov odnos.

- Otišli smo u banku da promijenimo Ozziejevu adresu. Žena iza pulta je pitala Ozzieja želi li svoju mamu upisati kao najbližu rodbinu, gledajući u mene. Ozzie je bio zbunjen i rekao joj da sam mu djevojka, a ne mama. Ja sam se uzrujala, ali onda sam odlučila jednostavno se ne obazirati na to - prisjeća se.

Na Božić 2015. Ozzie je zaprosio Sharon u istom onom kafiću u kojem su se upoznali, te su se 5 mjeseci kasnije oženili.

- Bila sam tako zaljubljena u svog muža. Pokazao se kao dobar očuh mojoj Katy, kojoj se Ozzie jako svidio - objasnila je Sharon.

- Ljudi u trgovinama nas i dalje pitaju jesam li ja Ozziejeva mama, pogotovo kad kupujemo hranu. A kad se držimo za ruke na ulici, svi nas gledaju - prepričava Sharon.

- Mrzim to što moramo opravdati svoj brak, mi smo dvoje zaljubljenih ljudi i godine stvarno ne bi trebale biti bitne - zaključuje Sharon.