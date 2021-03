Amerikanka Cheryl Schmidt (63) iz Indiane mislila je da je svoju sedmogodišnju mačku Kitty pronašla mrtvu uz rub ceste. Vjerujući da je riječ o njezinoj ljubimici, organizirala je ispraćaj u svojem vrtu, a njezin suprug je osmislio dirljivi govor, piše Daily Mail.

Obitelj je ostala zatečena kad ih je nakon ispraćaja Kitty dočekala u kući. Šokirani, vratili su se i iskopali uginulu životinju te je odnijeli veterinaru kako bi ustanovio tko je vlasnik nesretnog ljubimca.

Tek su tada shvatili da je mrtva životinja zapravo zec kojeg je udario automobil te je tako stradao. Cheryl ga je ponovo pokopala u svojem vrtu. Unatoč emocionalnoj oluji koju je prošla, njezin suprug Steve (63) i djeca Eric (35) te Katie (31) uočili su duhovitu stranu situacije.

- Moja mama obožava tu mačku i pripremila je zaista lijep ispraćaj. Čak je od nekog morala posuditi lopatu te je plakala dok je pokapala zeca. Veterinar joj je predložio da kremira zeca, no ona mu je rekla da već ima raku u dvorištu pa ga je ondje ponovo ukopala - objasnio je Eric.

Otac mu je javio da je mačka nestala

- A potom mi je poslao poruku da je mama pronašla mačku mrtvu uz cestu te da ju je netko pregazio. Stavila ju je u plastičnu vrećicu kako je ne bi morala gledati. Sad joj je žao što nije pogledala bolje. Jako se uzrujala, pa ju je moja sestra nazvala kako bi je utješila - pojasnio je Eric dodajući kako razumije majčinu pogrešku jer je automobil zeca prilično unakazio.

- Mama me zamolila da nikome ne kažem, no već sam snimio poruke i objavio ih na Twitteru. Nisam očekivao takav publicitet. Smiješno je jer ljudi misle da lažem. Mislim da moram angažirati forenzičara i ponovo iskopati zeca - nasmijao se on.