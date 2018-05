‘Mislila sam da je samo upala grla, a razvio mi se karcinom’

Želim završiti fakultet i sigurna sam da ću to ostvariti, samo sam malo usporila da bih se izliječila do kraja. No mlada sam, imam vremena za sve, kaže Ljubica Šivak (21), farmaceutska tehničarka iz Tuhelja, koja je prošla tešku borbu s papilarnim karcinomom štitnjače.

Operirala je štitnjaču i limfne čvorove na obje strane vrata punih pet sati. Kako je karcinom metastazirao u limfne čvorove vrata, zahvatio pluća i limfne čvorove abdomena, prošla je i terapiju radioaktivnim jodom. Upoznali smo je dan nakon kontrolnog pregleda, na kojoj joj je dr. Jukić priopćio dobre vijesti - metastaze se povlače. Čeka je kontrola u studenom, kad će se vidjeti hoće li trebati još jednu terapiju radioaktivnim jodom ili je liječenje završeno.

Zanemarivanje simptoma

Foto: Fotolia

Sve je počelo pred kraj srednje škole, prije državne mature. Ljubica je puno energije uložila u učenje te bila pod stalnim stresom, što je vjerojatno bio okidač za to da štitnjača reagira. Iako je i u školi učila o simptomima, isprva nije obraćala pažnju.

- Prvo sam osjetila teškoće pri gutanju, no pripisala sam to upali grla. U to sam vrijeme već stažirala u ljekarni i počela primjećivati da mi se pojačao apetit. Ujutro bih znala navaliti na krafne i ubrzo bih opet bila gladna. Udebljala sam se desetak kilograma. Počela sam primjećivati da mi opada kosa i da se brže umaram, no ništa nisam pripisivala bolesti. Mislila sam: ‘Mlada, sam, nema šanse da bih bila bolesna’ - priča.

No kad je drugi put došla liječnici zbog upale grla, dijagnosticirala je povećanje limfnih čvorova i uputila je u Opću bolnicu u Zabok, gdje su posumnjali na štitnjaču.

Prije i poslije operacije

- Preporučili su mi pregled kod otorinolaringologa te onkologa. Sama ta riječ je za mene bila šok. Otišla sam na punkciju štitnjače i suočila se s nalazom - papilarni karcinom štitnjače. Kako sam u tom trenutku imala visoku hipertireozu, operacija nije bila moguća. Od ožujka do svibnja lijekovima sam morala smanjivati razinu hormona štitnjače da bi endokrinolog odobrio operaciju. Operirao me dr. Jukić u KB-u Sestre milosrdnice 31. svibnja, pa ovih dana obilježavam još jedan rođendan - šali se Ljubica.

Foto: Pixabay

Dodaje kako ne zna bi li uspjela ustrajati u očekivanju operacije da joj članovi obitelji, školski prijatelji i kolege te prijatelji iz zbora nisu bili podrška.

- Kad je pak riječ o operaciji i oporavku, ne znam kako bih se nosila s tim da ljudi koji rade u bolnici nisu bili predivni i trudili se da kroz to teško razdoblje lakše prođem - priča sugovornica. Bilo joj je teško dok je rana na vratu zarastala, kaže, jer je riječ o velikom rezu. Potom je morala izdržati razdoblje hipotireoze, niskih hormona, kako bi se moglo utvrditi gdje su metastaze.

- Nakon toga sam prošla terapiju radioaktivnim jodom i evo me, danas sam opet ona stara, vesela i nasmijana - kaže Ljubica. Spoznala je da je stres bio “samo” okidač bolesti, dok postoje i genetske predispozicije, jer ima članova obitelji koji su se borili sa štitnjačom.

- Rado bih pomogla ljudima koji se moraju suočiti s tom dijagnozom jer znam koliko je meni podrška bila važna - kaže Ljubica. Ona sama, dodaje, neko se vrijeme borila s osjećajem da će je ljudi zbog reza na vratu gledati “drugačije” i žaliti, a tijekom liječenja morala se nositi i s hormonalnim promjenama, pa je potražila i pomoć psihologa, dok se danas sa svojom bolešću može i šaliti.

Samopregled u 5 koraka

1. Gledajte svoj vrat u ogledalu

Foto: 123RF

Stanite pred ogledalo tako da jasno vidite svoj vrat. Obratite pažnju na područje između Adamove jabučice i ključne kosti jer se tamo nalazi štitnjača.

2. Nagnite glavu unatrag

Foto: Dreamstime

Nagnite glavu unatrag, uz bradu usmjerenu prema gore, tako da još vidite u ogledalu područje gdje se nalazi štitnjača.

3. Progutajte vodu i proučavajte

Foto: Dreamstime

Popijte malo vode. Dok gutate, promatrajte ima li na tom području nečeg neuobičajenog – čudnih izbočina ili oteklina, na primjer. Ponovite postupak nekoliko puta.

4. Opipajte područje dok gutate

Foto: 123RF

Popijte još vode. Ovaj put opipajte to područje dok gutate te nastavite opipavati i nakon gutanja provjeravajući ima li kakvih izbočina ili oteklina.

5. Po potrebi posjetite liječnika

Foto: Dreamstime

Ako ste primijetili bilo što neuobičajeno, svakako se obratite liječniku. Moguće je da nije ništa, no bolje je obaviti preglede i isključiti bolesti štitnjače.