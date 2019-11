Mislile da im ne treba kondom u menopauzi pa su dobile HIV

Više od 10.500 sredovječnih žena u Engleskoj liječe se od HIV-a u menopauzalnoj dobi, piše Daily Mail.

Navode kako je riječ o ženama koje su se vjerojatno upustile u nezaštićene odnose. Studija je pokazala da je u odnosu na razdoblje od prije 10 godina pet puta više žena u dobi od 45 do 60 godina koje trebaju liječenje od HIV-a.

Riječ je o ženama koje prolaze kroz menopauzu, pa je vjerojatnost trudnoće gotovo nikakva. No i dalje su pod rizikom od spolno prenosivih bolesti, pa stručnjaci smatraju kako je riječ o neopreznim pacijenticama koje nisu koristile zaštitu. No glavni je uzrok porasta broja starijih pacijentica ipak u tome što je moderno liječenje HIV-a omogućilo pacijentima da dožive stariju životnu dob, navode u organizaciji Terrence Higgins Trust.

Studija koji su nazvali Pozitivna tranzicija kroz menopauzu promatra HIV i spolne navike žena u dobi od 45 do 60 godina diljem klinika za liječenje HIV-a u Engleskoj. Znanstvenici su ustvrdili kako je liječenje zatražilo 10.500 žena u menopauzi, što je peterostruki porast u odnosu na razdoblje od prije deset godina. Predviđaju i kako će do 2023. godine taj broj porasti za još 10.000 pacijentica.

- Lijekovi za HIV su napredovali do te mjere da ljudi sad žive zdrave i normalne živote unatoč virusu. Ako promatrate samo žene, u ovom desetljeću sam svjedočio da je broj onih koje su živjele s HIV-om iznad četrdesete ili pedesete pet puta veći nego ranije, rekao je dr. Shema Tariq.

Studija ne objašnjava zašto više žena u srednjoj dobi treba liječenje, niti ima li novooboljelih među pacijenticama. Učinkovito liječenje znači da oboljeli od HIV-a danas žive dulje nego što su živjeli prije 10 godina, a to može značiti i da će mnogi živjeti iznad 60-e, pa raste dob pacijenata. Iz zaklade Terrence Higgins pojasnili su kako u osamdesetima i devedesetima nije bilo lijekova koji bi oboljelima omogućavali zdrav život.

- Ova studija je značajan istraživački rad koji u fokus stavlja starije žene s virusom. Zahvaljujući dostupnosti i učinkovitosti lijekova, sad vidimo da su mnoge od njih doživjele starost. Unatoč tome, veza između HIV-a i menopauze nije razjašnjena. Nevjerojatno je da ljudi žive dulje, no to znači da ulazimo u prostor o kojem ništa ne znamo, budući da je ovo prva generacija ljudi koji su doživjeli starost uz virus, kazala je Debbie Laycock iz zaklade. Postoje i sugestije kako se se s godinama mijenja odnos prema seksu, osobito kod ljudi koji su izašli iz veze.

- Ljudi izlaze iz dugoročnih veza misleći da kondomi služe samo za zaštitu od neželjene trudnoće. To znači da ako su u menopauzi, imali su histerektomiju ili vazektomiju, rijetko misle da im treba zaštita. Posljedica je ta da obolijevaju od spolno prenosivih bolesti i HIV-a. Mnogi nisu svjesni da je HIV još uvijek problem. Misle da je on nestao, pa su ležerni kad je riječ o zaštiti, pojasnio je Iain Murtaugh iz udruge The Crescent koja de također bavi problematikom HIV infekcije.

HIV je virus koji oslabljuje imunološki sustav, i ukoliko se ne liječi, vodi do AIDS-a. Većina pacijenata u Ujedinjenom Kraljevstvu uzima propisane antiviralne lijekove što znači da u tijelu imaju niske razine virusa ili se on uopće ne može očitati te nisu zarazni za druge.

Glavni razlog zašto pojedini ne uzimaju lijekove je taj što ni ne znaju da su zaraženi. Više od 80 posto oboljelih od simptoma navodi kratkoročne tegobe nalik gripi ili prehladi, a nakon toga se simptomi neće pojaviti godinama. Misleći da su zdravi, takvi će ljudi i dalje olako pristupati kontracepciji te prenositi virus dalje.

Kako su moderni lijekovi za HIV omogućili preživljenje?

Do 1996. godine HIV je značio smrtnu kaznu. Tada se pojavila tzv. ART (anti retroviralna terapija) koja je omogućila supresiju virusa, zbog čega je oboljeli čovjek mogao živjeti kao i bilo tko drugi unatoč virusu. Znanstvenici su osmislili lijekove koji su smanjili rizik zaraze kod HIV negativnih ljudi do 99 posto, čime su onemogućili prijenos virusa.

Posljednjih godina, istraživanja su pokazala da ART može suzbiti virus do tolike razine da ga se ne može prenijeti na seksualnog partnera. Zato se pojavio pokret koji traži dekriminalizaciju onih koji su druge zarazili HIV-om, navodeći kako žrtva nije više osuđenik na smrt, nego uz lijekove može imati normalan život.

1. Lijekovi za HIV pozitivne ljude

Suzbijaju razinu virusa do toga da ga se više ne može detektirati

Znanstvenici su 1996. godine otkrili ART. Riječ je o lijeku koji je trostruka kombinacija te je pretvorio HIV od fatalne dijagnoze u kronično stanje. Suzbija virus i onemogućuje mu da se pretvori u AIDS zbog kojeg tijelo ne može podnijeti infekcije, a već nakon šest mjeseci redovitog uzimanja virus u krvi vodi do razine da se ne prepoznaje.

U trenutku kad se virus ne može detektirati u krvi, oboljeli više ne može prenijeti virus drugima, tvrde studije koje su tijekom desetljeća provodili u National Institutes of Health. Javnozdravstveni servisi diljem svijeta sad prepoznaju da je nemjerljivi virus ujedno i nezarazni (N=N).

2. Lijekovi za HIV negativne ljude

Učinkoviti su 99 posto u sprječavanju zaraze HIV-om

Profilaksa prije izloženosti virusu postala je dostupna 2012. godine. Lijek djeluje kao "pilula" i ukoliko se uzima svakog dana, učinkovita je u sprječavanju infekcije virusom HIV-a-a, što je viši postotak učinkovitosti nego što je to kod kontraceptivne pilule za sprječavanje neželjene trudnoće.

Sastoji se od dva lijeka koji odmah napadaju virus koji bi mogao ući u krvotok, prije nego što se stigne proširiti tijelom.

