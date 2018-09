Mislili da im je sin nespretan, a onda saznali da ga ubija tumor

Tjedan dana prije dolaska u bolnicu Atticusovi roditelji su primijetili da se njegova nespretnost s vremenom povećava, a ne smanjuje kao kod druge djece. Potom su mu na glavi pronašli malu kvržicu. Otišli su na pregled na kojem im je pedijatar rekao da nije u pitanju ništa ozbiljno. Ali se prevario.

Uvjerio je roditelje da je u pitanju samo kvržica i da prate promjene na njoj. Stanje se pogoršalo, Atticusu je ravnoteža bila sve gora i odlučili su otići u hitnu. U bolnici je Atticusu nakon rendgena glave ustanovljeno da ima rijedak oblik raka.

Liječnici su pronašli neizlječivi tumor, difuzni intrinzični pontini gliom (DIPG), na Atticusovom mozgu i rekli roditeljima da dječak ima vjerojatno oko devet mjeseci života.

- Tumor se nalazi na moždanom deblu i ne može se ukloniti kirurškim zahvatom. Rekli su nam da djeca koja pate od ovog tumora obično ne žive duže od dvije godine, ali da je to maksimalna dužina života, a to nas je uništilo - izjavio je Atticusov otac Blaize za Daily Mail.

Nakon ovih vijesti, Atticusovi roditelji su ga poslali na eksperimentalno liječenje koje ga neće izliječiti, ali bi moglo pomoći tisućama djece s DIPG-om u budućnosti.

Utvrđeno je da se godišnje u Velikoj Britaniji DIPG dijagnosticira kod 20 do 30 djece, te 300 u SAD-u, ali da samo 10 posto pacijenata živi dulje od 2 godine nakon postavljene dijagnoze.

- On je tako sretni dječak, koji se lijepo razgovara i igra. Nije svjestan koliko je teško to što prolazi - jedan dan može hodati, a sljedeći ne može, ali on misli da je tako svima - objašnjava Blaize.

DIPG je tip tumora na mozgu visokog stupnja malignosti koji je agresivan i brzo se razvija. Pojavljuje se u moždanom deblu - gdje se spajaju mozak i leđna moždina - koja je odgovorna za vitalne tjelesne funkcije kao što su disanje, spavanje i krvni tlak.

Zbog toga bi operacija na Atticusovom tumoru bila izrazito opasna. No unatoč tome što njihov sin ima još jako malo vremena, par se nada da će podići što više svijest o njegovom stanju kako bi taj opaki rak ubio što manje djece u budućnosti.