'Mislim da me muž vara. Bojim se što će biti s našom djecom...'

Poštovani Mevludine,

zanima me hoće li mi se suprug javiti. Sigurna sam da ima ljubavnicu. Što će mi biti s djecom?

šifra: ostavljena Ogulin

Odgovor:

Vrlo ste fini, energični, pozitivni i stabilni, no vidim teško razdoblje kroz koje ste prošli. Vaš suprug, nažalost, nikad i nije bio za vas, a ni na vašoj strani. Drugima je ugađao kako bi održao idealnu sliku sebe u društvu, no obitelj je sasvim zapostavio. Vi ste ga, poput malog djeteta, uvijek učili pravom životu i odgovornosti, vodili ga kroz život, no on to nije prepoznao i cijenio. Bili ste majka i otac djeci koju imate, koju ste, nasreću, izveli na pravi put.

No suprug se, nažalost, nije promijenio, ne voli raditi, često je negativan i neodgovoran, a što je najgore, oduvijek je bio sklon avanturama. No kod svoje ljubavnice sad mora raditi, a ona ga u svakom pogledu iskorištava. Tako mu i treba. Ona će ga i htjeti samo dok bude imala koristi, a onda će doći kraj. No pokušajte tad biti jaki i ne prihvaćajte ga ponovno u obitelj jer on se neće promijeniti, i dalje će nastaviti po svom, a vi patiti. Sin i kći su vam dobro odgojeni, vidim jedan brak do kraja godine. Sin će imati dvoje djece. I vama predstoji napredak, no pripazite na kosti, šećite više. Vidim za dvije godine napredak kroz čitavu obitelj, ali bez bivšeg supruga. Okrenite se sebi jer s njim vas očekuje samo još više boli i patnje.

