Miss u kolicima: Mislila sam da sam ukleta, ali više se ne bojim

Kad je bila mlađa, Madeline Delp je mislila da, ako se dovoljno dugo i uporno moli, možda uspije opet stati na noge. U to je vrijeme bila vrlo aktivna u mjesnoj crkvi, u pretežno kršćanskom gradu Ashevilleu u Sjevernoj Karolini. Lokalni ju je svećenik, ispričala je, znao u crkvi izvesti pred mnoštvo okupljenih vjernika, vičući: 'U ime Boga, ako imaš vjere, uspravi se'.

Jednom rukom na svojim invalidskim kolicima, tada možda desetogodišnja Madeline, pokušavala bi se prisiliti da učini ono što je do prije samo tri mjeseca radila potpuno automatski: da pomakne noge i uspravi se. Stotine ljudi u glas bi navijalo za djevojčicu, zazivajući Kristovo ime da tu i odmah pomogne Madeline da opet prohoda. No koliko je god to sama željela i koliko je god žarko pred prepunom crkvom htjela biti dokaz Božjeg čuda, djevojčica nije mogla ustati.

Sjedila je tako nemoćna iz nedjelje u nedjelju u svojim invalidskim kolicima, da bi se na kraju zbog nesretne ozljede (paralize od struka prema dolje) počela osjećati ukletom.

- Mislila sam da sam sigurno nešto sama zgriješila ako uz svu njihovu i Božju pomoć ne mogu ustati - prisjeća se.

Madeline je ostala paralizirana u automobilskoj nesreći 2004. kad joj je bilo samo deset godina. Dok se s mamom vraćala iz crkve, kamion se zaletio u lijevu stranu njihovog automobila i 'smrskao ga'.

- Bila sam zarobljena u zdrobljenom autu - kaže djevojka kojoj je to jedino sjećanje na taj kobni dan. Sve što pamti je osjećaj bespomoćnosti i strah dok sluša kako joj vatrogasci govore kako je ne mogu izvući iz automobila.

Kad su je napokon izvukli, krvarila je tako jako da nisu mislili da će živa stići u bolnicu. Nekoliko je tjedana.djevojka bila u komi, a onda se probudila u bolnici, prestravljena. Sjeća se kako je instinktivno htjela pobjeći, 'ali se nije mogla pomaknuti'.

Majka ju je držala za ruku dok je slušala šturo objašnjenje liječnika kako je 'jako ozlijedila kralježnicu i da će biti paralizirana cijeli život'.

No, ni djevojčica ni mama se s njihovom dijagnozom nisu mogle pomiriti, nadajući se da će 'Bog već odlučiti drugačije'. Ta je nada trajala godinama, a njeno je mentalno zdravlje bilo sve lošije.

- Dugo sam mislila da ću se probuditi i samo se vratiti u svoj stari život - priča djevojka koja je nakon nesreće bila jako tjeskobna, a stalno je imala i napadaje panike. Osjećala se, kaže, kao da joj je nešto na silu oduzeto.

- Imala sam izgrađenu sliku o sebi koja je odjednom nestala - kaže.

Nakon brojnih borbi i prekretnica, osjećaja usamljenosti i školovanja kod kuće, Madeline je sa 14 godina s mamom preselila u Detroit gdje je krenula u obližnji rehabilitacijski centar. I tamo je, kaže, doživjela prosvjetljenje.

- Do tada sam bila jako depresivna i nada da ću imati dobar život bila je bazirana samo na hodanje. No, u rehabilitacijskom su centru treneri unijeli pozitivu u moj život i po prvi sam se put usredotočila na sebe onakvu kakva jesam i na ono što mogu, umjesto na ono što nisam mogla - priča Madeline koja je tek tada upoznala i neke vršnjake u invalidskim kolicima, koji su prolazili isto što i ona.

Upisala je nakon toga redovnu srednju školu i dobila stipendiju, te se prijavila na studij u Njemačkoj, što je za nju bila još jedna velika prekretnica. Puna samopouzdanja nakon završenog fakulteta odlučila se prijaviti za izbor 'Miss u Invalidskim kolicima', a tu je titulu i odnijela iste 2016. godine.

- Najednom sam mogla iskoristiti bol zbog invaliditeta i povezati se s drugima - priča djevojka koju su u životu čekale još brojne avanture kojima se nije nadala: penjanje po stijenama, istraživanje špilja, pa čak i padobranstvo, a sve u namjeri da i druge potakne da se suoče sa svojim strahovima.

- Možete koristiti zaista grozna iskustva u radu za veće dobro - poručuje Madeline koja svoju ozljedu sada, kaže, doživljava kao 'supersilu' koja joj je omogućila da prođe kroz vatru i izađe kao žena kakva želi biti.

Na turneji za 'Miss u invalidskim kolicima', prišla joj druga djevojka u invalidskim kolicima i pitala misli li da se 'netko poput njih' može natjecati na izboru za Miss SAD-a.

- Nisam to ni gledala kao mogućnost jer sam bila jako nesigurna u vezi svog izgleda i toga kako drugi gledaju na invaliditet - rekla je za Prevention ali je, kaže, osjetila da mora pokušati.

Ovu je subotu tako postala prva žena u invalidskim kolicima koja se natjecala za Miss Sjeverne Karoline, SAD. Premda nije osvojila nijedno od prva tri mjesta, Madeline kaže da je zadovoljna plasmanom među 15 najljepših, i da - ide dalje.

Onima koji su poput nje 'drugačiji', lijepa djevojka poručuje:

- Usredotočite se na svoju sposobnost i na ono što možete. Naučite prihvatiti svoj strah kao oruđe, jer jednom kad strahovima 'pogledate u lice', postajete jača osoba.

