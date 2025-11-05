Mjesečeva dijeta: Danas točno u 14:19 sati prestanite jesti ako do sutra želite izgubiti do 3 kg

Temelji se na jednostavnom principu, prehrana se prilagođava fazama Mjeseca, a najvažniji dio dijete je jednodnevni post koji traje točno 24 sata.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 03:52 Palestinci pohrlili u centre za podjelu hrane Humanitarne zaklade za Gazu | Video: 24sata/reuters

Tijekom tog dana izbjegava se čvrsta hrana, dok se pije voda, biljni čajevi i svježe iscijeđeni sokovi bez šećera. Glavna ideja je da tijelo “izbaci toksine”, smanji zadržavanje vode i resetira metabolizam. Dijeta se provodi precizno u skladu s lunarnim fazama, mlađak, prva četvrt, pun Mjesec i zadnja četvrt, a svaki od tih dana označava idealno vrijeme za jednodnevni post.

Počnite danas u 14:19 sati, točno tada započinje vaš 24‑satni post. Završetak je sutra u isto vrijeme, kada možete polako vratiti laganu hranu u prehranu. Sljedeći termini do kraja godine su:

20. studeni 2025. u 7:47 sati – mlađak

5. prosinac 2025. u 00:14 sati – pun Mjesec

20. prosinac 2025. u 2:43 sati – mlađak

Iako dijeta obećava gubitak do 3 kilograma, važno je znati da većina izgubljene težine dolazi iz vode, a ne masnog tkiva. Znanstveni dokazi koji bi povezivali faze Mjeseca s ubrzanim gubitkom kilograma praktički ne postoje, pa ovu dijetu treba gledati više kao kratkoročni ritual nego dugoročnu strategiju mršavljenja.

Foto: Screenshot/Facebook, Pixabay

Mjesečeva dijeta može biti zanimljiva i motivirajuća metoda za povećanje svijesti o prehrani i hidraciji, ali nije prikladna za trudnice, dojilje, djecu ni osobe s kroničnim bolestima. Ključno je slušati tijelo, piti dovoljno tekućine i nakon jednodnevnog posta polako prelaziti na uravnoteženu prehranu.

Ako želite isprobati Mjesečevu dijetu, pratite faze Mjeseca i zabilježite datume, ovo je prilika da u skladu s prirodnim ritmovima napravite mali “reset” i isprobate ritual koji već godinama privlači pažnju ljubitelja zdravog života.

Dijeta - mjesečeve mijene

Iako se pod mjesečevom dijetom obično misli na dijetu koja se provodi kada je puni mjesec, svaka mjesečeva mijena nosi određene zdravstvene benefite, piše Cover magazin.

Preporuke za mjesečevu dijetu ovisno o fazama Mjeseca

Foto: 123RF

Puni mjesec (UŠTAP)

Najbolji dan za mjesečevu dijetu je dan punog mjeseca ili uštap. Dijetu biste trebali provoditi 24 sata, a idealno bi bilo, kada noć prije ili noć poslije (ako je pun mjesec u večernjem terminu), ne biste ništa jeli. Pijte vodu i nezaslađene čajeve. Najveći gubitak kilograma možete očekivati kada se post, odnosno mjesečeva dijeta provodi za vrijeme Punog mjeseca.

Mladi mjesec (MLAĐAK)

Započeti dijetu na mlađak je odlično ako uz gubitak kilograma želite dobro detoksicirati tijelo. Idealno bi bilo piti samo vodu i nezaslađene čajeve za koje je poznato da detoksiciraju tijelo. Možete piti i nezaslađenu limunadu, 'grejpnadu' ili blagu oranžadu .

Prva i zadnja četvrt

Iako će učinak na gubitak kilograma biti nešto manji ovi dani dobri su za početak nekih dužih dijetnih planova i kombiniranje s drugim dijetnim planovima, ako trebate izgubiti par ekstra kilograma ili dobiti ekstra poticaj za mršavljenje. Postom ovim danima možete i “popraviti” dijetu ukoliko ste krenuli na neku dijetu, pa ste malo odstupili. Post na prvu ili zadnju četvrt će vas vratiti na pravi put.

Lunarne faze:

Foto: Dreamstime

Mlađak: Kad se Mjesec nalazi između Zemlje i Sunca i za nas je nevidljiv. U kalendaru se prikazuje zacrnjenim krugom.

Prva četvrt: Nastupa šest dana nakon novog Mjeseca. U kalendarima ga predstavlja krug čija je lijeva strana zacrnjena.

Uštap: Pun mjesec. Zemlja se nalazi između Sunca i Mjeseca, koji je potpuno osvijetljen. Prikazuje se praznom kružnicom.

Posljednja četvrt: Položaj planeta isti je kao u prvoj. U kalendarima je prikazan krugom čija je desna polovica zacrnjena.

Mjesečeva dijeta i kava

U mjesečevoj dijeti kava je dozvoljena ukoliko se u nju ne dodaje šećer ili mlijeko ili bilo koji drugi sastojak koji ima kalorije, ali kako je osim mršavljenja cilj mjesečeve dijete i detoksikacija organizma, možda biste probali izdržati taj dan bez kave.

Mjesečeva dijeta i čajevi

Biljni čajevi su dobrodošli u mjesečevoj dijeti jer će potaknuti mršavljenje i čišćenje organizma. Važno je da ih pijete potpuno procijeđene, ne zaslađujete ni prirodnim ni umjetnim šećerima i zaslađivačima, te da ni na koji način ne dodajete kalorije u čaj.

Koliko je učinkovita mjesečeva dijeta

Mjesečevom dijetom je zaista moguće izgubiti do tri kilograma, posebno u ljetnim mjesecima i ako se nastavi s normalnim dnevnim aktivnostima. Gubljenje kilograma još će dodatno potaknuti ako se taj dan više krećete, vježbate ili napravite veći broj koraka. Ako želite na brzi način izgubiti manji višak kilograma tada svakako trebate isprobati mjesečevu dijetu.