Mjesečni horoskop za prosinac: Ribe odmaraju, Ovan grabi prilike, a Lav uživa u izlascima

Pred nama je dinamičan i avanturistički obojen mjesec. Sve će se odvijati ubrzanije. Pokazivat ćemo više interesa za zabavu, putovanja i obrazovanje.

Ovan

Usmjereni ste na planiranje budućnosti. Pojavljuju se novi planovi, rješenja i ideje vezane uz vašu karijeru, ali i ono što želite ostvariti u privatnom životu. Mjesec vam nudi mogućnost uživanja u putovanjima i ostvarenje kontakta s udaljenim osobama.

Posao: Očekujete li neka odobrenja ili rješenja, pojavit će se najkasnije do 17. u mjesecu kada sve kreće prema naprijed. Ulazak Marsa u znak Jarca od 15. u mjesecu ukazuje na preuzimanje veće odgovornosti i potrebu da neke poslove privedete kraju.

Ljubav: Okolnosti u ljubavnom životu se poboljšavaju. Partner je otvoreniji za razgovor i suradnju. Samci bi zbog ljubavi mogli krenuti na putovanje. Oko Badnjaka postavite jasnije granice. Prema vama se slijevaju očekivanja koja nećete biti spremni ispuniti.

Zdravlje: Za razliku od prethodnog mjeseca imat ćete više energije i optimizma, što će vam olakšati ispunjenje obaveza. Krajem mjeseca pripazite na zube i kosti.

Ocjena mjeseca: 4

Najsretniji dani: Zabava, smijeh, dobar provod naći će vas 8. i 27. u mjesecu. Uživat ćete u pažnji osoba koje volite.

Savjet: Oko 11. u mjesecu ne vodite bitke koje nisu vaše.

Bik

Pred vama je mjesec oporavka od nekih starih smetnji i tegoba. Idealno vrijeme za odlazak na terapiju ili na neko mirno mjesto koje će vam priuštiti odmor. Novu godinu dočekat ćete u dobrom društvu, raspoloženi i raspjevani.

Posao: Ovo je mjesec u kojem ćete riješiti pitanja vezana uz kredit, dugovanja, imovinu. Očekuje vas razgovor u banci. Mogli biste primiti dobre vijesti koje će odagnati zabrinutost, pa ćete moći smirenije obavljati svoja dnevna zaduženja.

Ljubav: Ljubavni život vam može donijeti dosta uzbuđenja, osobito ako ste otvoreni prema istraživanju, pustolovini i nečem sasvim novom. Krajem mjeseca biste mogli upoznati osobu koja živi u drugom gradu ili puno putuje i brzo pronaći zajednički jezik.

Zdravlje: Ovo je mjesec oporavka, kako psihičkog, tako i fizičkog. Zato je dobro pokrenuti i potražiti ono što će vam pomoći da se osjećate bolje i zdravije.

Ocjena mjeseca: 4

Najsretniji dani: Vijest koja dolazi oko 29. u mjesecu će vas istinski razveseliti. Razgovor, kraće putovanje, druženje, sve ide po planu.

Savjet: Neće biti onako kako će izgledati 23. prosinca. Opustite se.

Blizanci

Kretanje planeta znakom Strijelca pokazuje vam kakvi su vaši odnosi, s kim možete surađivati, a tko su osobe koje vam otežavaju život. Očekuje vas i dinamičan društveni život. Puno susreta, razgovora i druženja, što bi vas ponekad moglo i umarati.

Posao: Vrijeme je povoljno da ono što radite predstavite većem broju ljudi. Dobre ponude i prijedlozi mogu doći od bliskog prijatelja ili partnera. Ovo je mjesec u kojem započinjete jednu suradnju, ali se i odmičete od nekih teških poslovnih odnosa.

Ljubav: Izvjesne su promjene u životu vašeg partnera koji će prilično biti posvećen poslu i možda imati manje vremena za vas. Neprestano će vas poticati da nešto promijenite i poduzmete po pitanjima koji vas muče, što bi vas moglo i živcirati.

Zdravlje: Bit će dana kada ćete prštati od energije, ali i dana kada će vam svega biti preko glave. Pripazite na sinuse i bokove. Čuvajte se udaraca u prste.

Ocjena mjeseca: 3/4

Najsretniji dani: 6. u mjesecu mogli biste primiti dobru financijsku vijest ili obaviti blagdanski šoping bez stresa i napora.

Savjet: Ne preuzimate na sebe ono što nije vaše 5. prosinca.

Rak

I dok će drugi uživati u blagdanskom raspoloženju, vi ćete biti zatrpani poslom. Imat ćete malo slobodnog vremena, pa ćete morati pronaći način kako se bolje organizirati. U drugoj polovini mjeseca više se prepuštati zabavi i društvenom životu.

Posao: Očekuje vas puno sastanaka, razgovora, kao i delegiranja zaduženja, osobito ako imate rukovodeću poziciju na poslu. U drugoj polovini mjeseca mogli biste motivirati druge ljude i biti zaslužni za ostvareni napredak.

Ljubav: Ljubavni život bit će u sjeni poslovnih zbivanja. Partner bi se mogao požaliti na vašu odsutnost. Od sredine pa do kraja mjeseca počinjete više uživati udvoje, a i seksualni život će vam biti bogatiji. Mogli biste čuti vijesti u bivšem partneru.

Zdravlje Nakupit će se dosta umora što bi moglo donijeti i neke simptome kao što su bolovi u donjem dijelu leđa. No, nema toga što dobar odmor ne može izliječiti.

Ocjena mjeseca: 4

Najsretniji dani: Mladi Mjesec 20. prosinca mogao bi vam donijeti prolaznu napetost, a potom i ogromno olakšanje. Završit ćete nešto.

Savjet: U vrijeme punog Mjeseca, 5.12., pronađite vrijeme za sebe.

Lav

Mjesec pred vama obilovat će izlascima i druženjima. Bit ćete pozivani na razne proslave i domjenke. U prilici ste više uživati u na svoj način provesti ovaj blagdanski mjesec. Najviše iskustava očekuje vas na polju prijateljstva i djece.

Posao: U povoljnom ste poslovnom i financijskom razdoblju. Mogli biste ostvariti brze dobitke ili dobitke od igara na sreću. Dobre poslovne prilike idu kroz suradnju s prijateljima ili rad s djecom. U drugoj polovini mjeseca očekuje vas porast dnevnih obaveza.

Ljubav: Vaš ljubavni život može prolaziti kroz prekretnicu. Nešto se treba riješiti ili završiti, osobito ako ste u vezi. Ovo je i mjesec novih ljubavnih mogućnosti. Mogli biste se svidjeti nekome, primiti poziv na kavu, dobiti kompliment na račun svog izgleda.

Zdravlje Ovo je doba oporavka od starih smetnji. Optimizam je porastu i sve gledate s vedrije strane. Krajem mjeseca izbjegavajte društvo viroznih osoba.

Ocjena mjeseca: 4/5

Najsretniji dani: U danima, 8. i 9. prosinca zračite samopouzdanjem i pozitivnom energijom. Dani su stvoreni za ljubav, flert i druženje u društvu veselih osoba.

Savjet: Ne nasjedajte na provokacije iz kojih može nastati svađa 3. u mjesecu.

Djevica

Vaš dom je mjesto gdje trebate biti ove blagdane. Očekuje vas puno posjetitelja, pozvanih i nepozvanih. U drugoj polovini mjeseca tražite provod i društvo. Trebat će vam i više ljubavnih podražaja, pa ćete se baciti u potragu…

Posao: Pun Mjesec 5. prosinca govori o tome da biste mogli zaokružiti jedan dio poslovnog procesa. Možda će vas neke okolnosti na radnom mjestu uznemiravati. Imat ćete dojam da niste shvaćeni. No svi će se nesporazumi riješiti krajem mjeseca.

Ljubav: Romantična strast rasplamsat će se ulaskom Marsa u vaš sektor ljubavi, znači od 15. u mjesecu. Dotad biste mogli biti svadljivi i nezadovoljni situacijom u odnosu. No zato će se krajem mjeseca okolnosti okrenuti u vašu korist. Imate ono što tražite.

Zdravlje: Budite oprezniji u kretanju. Zbog brzopletosti ili nesmotrenosti mogući su manji udarci, osobito u prste ruku ili nogu. Uzimanje probiotika mogu smanjiti probavne smetnje.

Ocjena mjeseca: 3

Najsretniji dani: 29. u mjesecu spremni ste otputovati u grad u kojem ćete dočekati Novu i uživati u društvu vama dragih osoba.

Savjet: Čuvajte se svađa s bližnjima 10. prosinca.

Vaga

Ovo će biti izuzetno aktivan mjesec. Puno kretanja, dogovora, razgovora, pa ćete često juriti s jednog mjesta na drugi, a u međuvremenu odgovarati na poruke koje niste stigli ni pročitati. Pun Mjesec 5. prosinca zove vas na bijeg od utrke sa životom.

Posao: Često ćete raditi više stvari odjednom, bit ćete izvrsni u komunikaciji, učenju kao i prenošenju informacija i znanja drugima. Korisne stvari mogu doći kroz kraća putovanja, čitanje i istraživanje tema koje su vam bitne za posao.

Ljubav: Prva polovina mjeseca može vam donijeti zanimljive susrete, ali i jedan ozbiljan razgovor koji ćete trebati obaviti smireno. Druga polovina mjeseca energija se okreće prema domu i obitelji, pa gledajte kako kvalitetnije surađivati s partnerom po tim pitanjima.

Zdravlje: Puno razmišljate, jako ste aktivni, a kako dani odmiču osjećat ćete se i umorno. Stoga gledajte kako usporiti, osobito od 20. u mjesecu nadalje.

Ocjena mjeseca: 4

Najsretniji dani: Vikend 13. i 14. prosinac bit će po vašem ukusu. Nešto lijepo se događa u vašoj neposrednoj okolini. Godi vam pažnja bliskih osoba.

Savjet: 27. u mjesecu nešto ne ide po planu, ne žurite s rješenjima

Škorpion

U prilici ste ostvariti neke svoje planove i želje. Dobivate potporu koja vam je potrebna. Više se bavite egzistencijalnim pitanjima i pojavljuju se nove ambicije. Sada se ne morate previše mučiti da biste riješili, dobili i ostvarili. Ide s lakoćom…

Posao: Obavljate važne razgovore na temu novca i zarade, razmišljate o tome što kupiti ili prodati. Vaš bankovni račun mogao bi postati bogatiji za veće iznose, osobito oko 20. u mjesecu. U drugoj polovini mjeseca dobre vijesti za one koji traže honorarni posao.

Ljubav: Zadovoljni ste ljubavnom situacijom. Partner će biti uključen u vaše financijske planove. Mogli biste zajedno sudjelovati u jednom većem financijskom projektu. Ako ste sami i usamljeni, vrijeme je da izađete u svijet. Možda pronađete ono što vam treba.

Zdravlje: Osjećate se dobro i stabilno. Manji problemi mogući su oko 9. u mjesecu kada opreznije hodajte po skliskim i neravnim površinama.

Ocjena mjeseca: 5

Najsretniji dani: U danima oko 16. u mjesecu očekuju vas lijepi događaji u vašem bliskom okruženju. Dobivate nešto što dugo priželjkujete.

Savjet: Nemojte se upuštati u velike troškove 11. prosinca.

Strijelac

Kretanje planeta vašim znakom navješćuje vrlo uzbudljiv mjesec bogat zanimljivim susretima, razgovorima, možda i jednim putovanjem. Bit ćete uvjerljivi na riječima, uspješno ćete obaviti sve ono što je pred vama i uživati u društvenim okupljanjima.

Posao: Sada možete puno postići. Pokrećete ono što je bilo na čekanju ili u planu. Ostvarujete svoje ideje s lakoćom. Možete ostvariti korisne poslovne kontakte, dobiti važno odobrenje ili ponudu za novi posao. Puno toga vam se otvara.

Ljubav: Prisutnost Venere u vašem znaku donosi vam ostvarenje ljubavnih želja. Nešto važno se događa u vrijeme punog Mjeseca 5. prosinca. Rasvijetlit će vam se jedna ljubavna nedoumica. Prošlost ostavljate iza sebe 21. u mjesecu.

Zdravlje: Imate puno energije, no dobro je vidjeti kako rukovati s nemirom i nestrpljivošću. Godit će vam povećana aktivnost, pa gledajte kako češće pobjeći u prirodu.

Ocjena mjeseca: 4/5

Najsretniji dani: Nešto ili netko će vas iznenaditi 18. prosinca. Uživat ćete u naklonosti i pažnji ljudi koji vam znače. Primite ono što vam dolazi.

Savjet: Neće biti sve onako kako će izgledati na prvu 26. prosinca.

Jarac

Tijekom prve polovine mjeseca osjećati prolazni zamor i potrebu da se povučete u osamu, odmorite i pogledate u neke situacije iz prošlosti koje još nisu dovršene. Ulaskom Marsa u vaš znak 15. prosinca, krećete u ostvarenje bitnog.

Posao: Dovršit ćete neke poslove, malo se mučiti s motivacijom, no na kraju ćete biti zadovoljni onim što ste dosad ostvarili. Ovo je mjesec u kojem više koristiti možete dobiti od planiranja i osmišljavanja, nego od konkretnih aktivnosti.

Ljubav: Zaokupljat će vas neka iskustva i događaji iz prošlosti s kojima još niste pronašli mir, a na tragu ste da to učinite i pustite ono što vas ograničava u ostvarenju ljubavnih želja. Sve će početi sjedati na svoje mjesto ulaskom Venere u vaš znak, 24. prosinca.

Zdravlje: Treba vam više odmora i pokušajte da vas ne muči krivnja, ako ste češće iscrpljeni i bezvoljni. U drugoj polovini mjeseca se budite i krećete u akciju.

Ocjena mjeseca: 4

Najsretniji dani: Posljednjih par dana u godini donose vam iskustva koja će vas probuditi iz uspavanosti. Vrijeme je za ljubav i nježnost.

Savjet: Ne gubite živce oko 11. u mjesecu. Sve će se riješiti.

Vodenjak

Puni ste planova, novih ideja koje želite podijeliti s prijateljima. Okruženi ste ljudima, a neke od njih niste dugo vidjeli. Sada možete tražiti i dobit ćete ono što vam treba. Neki ljudi otkrivaju vam svoje pravo lice i znat ćete što možete očekivati.

Posao: Dobro se snalazite u prosinačkim obavezama i zaduženjima. Znat ćete kako, imat ćete viziju, a tu su i nove ideje kojima možete motivirati i druge ljude. Imat ćete podršku nadređenih i zato krenite u ostvarenje svojih ambicija.

Ljubav: Ljubavni život krije jedno iznenađenje koje će se pokazati oko 5. prosinca. Dobit ćete potvrdu da su vaša razmišljanja bila ispravna. Partner će pokazivati više entuzijazma i optimizma vezano uz ostvarenje vaših zajedničkih planova.

Zdravlje: Ovaj mjesec ne krije neka veća iskušenja za vas, barem ne po pitanju zdravlja. Imate dovoljno energije i ideja, a aktivan način života vam čini sve smislenim.

Ocjena mjeseca: 4

Najsretniji dani: Oko 23. prosinca ususret vam dolazi netko tko će ubrzati otkucaje vašeg srca. Osoba koju volite pokazuje vam veliku posvećenost.

Savjet: 3. prosinca nemojte ulaziti u rasprave koje ne vode prema rješenju.

Ribe

Puno obaveza slijeva se prema vama iz različitih smjerova. Pozvani ste da preuzmete veću odgovornost, iako vam se čini da trenutno nemate dovoljno kapaciteta. Ovo je mjesec kroz koji je dobro probijati se smireno i prisutno.

Posao: Osjetit ćete se opterećeno poslovima i velikim očekivanjima koja dolaze od kolega, šefa, ali i iz privatnog okruženja. Sada možete puno toga riješiti i ostvariti, no važno je da ne žurite i jasno izgovarate ono što mislite.

Ljubav: Možda ćete poželjeti više od onoga što imate, ili ćete imati dojam da je partneru važnije sve od vas. Razmislite je li vam samo potreban odmor i odmak od svega što vas trenutno opterećuje. Nije sve onako kako će vam izgledati.

Zdravlje: Budite nježniji prema sebi. Dopustite svom tijelu da se odmori i naspava. Izbjegavajte blizinu napornih i toksičnih osoba.

Ocjena mjeseca: 3

Najsretniji dani: Usrećit će vas jedna osoba koju jako volite, a ono što ćete proživjeti zajedno 7. prosinca pomoći će vam da vidite puno lijepoga u onome što vas tišti.

Savjet: Ne riskirajte, ne forsirajte. Budite u miru sa sobom 5. prosinca.