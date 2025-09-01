Mjesečni horoskop za rujan: Bikovi će se više zabavljati, Vodenjak flertati, a Vage zrače

Pred nama su dvije pomrčine, 7. i 21. rujna, što će podignuti mnogo prašine na nekim područjima našeg života. Nešto se završava ili privodi kraju, osobito od 21. rujna.

Ovan

Najveći fokus stavljen je na posao i dnevne rutine, planiranje i organizaciju. Mars u znaku Vage potiče vas na aktivnost na polju vaših odnosa. Nešto novo se pokreće i otvara, a manje nedoumice vas neće trajnije zaustaviti.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... VIDEO Horoskop | Video: 24sata/pixsell

Posao Očekuje vas puno poslovnih sastanaka i razgovora, dok će poslovi tražiti preciznost i točnost. Moguće su neke promjene u opisu poslova na kojima ćete raditi ili uz kadrovsku politiku. Oko 21. rujna nešto ćete privesti kraju.

Ljubav Tijekom pomrčine Mjeseca 7. rujna mogu se otvoriti neke teme koje ste dugo potiskivali ili skrivali. U odnosima je važno pitanje kompromisa i povjerenja. Kao da dvojite između dvije prilike, nečeg novog i onog što je tu.

Zdravlje Pojavit će se osjećaj iscrpljenosti, pa češće uzmite vrijeme za odmor i predah. Uvedite više kretanja i redovitu tjelovježbu.

Ocjena mjeseca: 4

Najsretniji dani: Snažan emocionalni naboj koji ćete osjetiti 9. rujna mogao bi vas odvesti u zagrljaj vama privlačne osobe.

Savjet: U danima oko 7. rujna nešto se odvija iza vaših leđa. Otvorite oči.

Foto: 123RF

Bik

Nakon napornijega kolovoza rujan donosi olakšanje. Puno lakše ostvarujete planove, a očekuje vas i podrška prijatelja te neki neočekivani dobici. Moguće su i neke važnije odluke vezane za zdravlje.

Posao Osjećate se hrabrije i kreativnije. Idealan mjesec za bavljenje poslovima koji su vezani za djecu, zabavu ili umjetnost. Imate li neki hobi, sad je prilika da ga kapitalizirate. Pravna pitanja bit će jedna od tema kojima ćete se baviti.

Ljubav Više ćete izlaziti i zabavljati se. U ljubavi može biti živahno i stimulirajuće. Mogli biste popiti kavu s vama zanimljivom osobom ili provoditi kvalitetnije vrijeme s partnerom. Dobar mjesec za ostvarenje zajedničkih ciljeva.

Zdravlje Više pozornosti stavite na donji dio leđa, kukove i bedra. Neke smetnje ili bolove možete otkloniti masažom ili fizičkom aktivnošću.

Ocjena mjeseca: 4

Najsretniji dani: Tijekom 11. rujna u prilici ste doći do vrijednih informacija koje vam mogu pomoći u bržem dolasku do cilja.

Savjet: Oko 4. rujna pojavit će se prolazna emocionalna zbrka, pa usporite.

Blizanci

Iako će rujanska zbivanja povremeno donositi nemir i potrebu da se bolje posložite i organizirate, osobito oko obiteljskih i kućnih pitanja, Mars i Venera obećavaju mnogo lijepih trenutaka na polju prijateljstva i ljubavi.

Posao Pomrčina Mjeseca u vašem polju karijere 7. rujna navješćuje promjene koje mogu ići u smjeru završetka jednog poslovnog poglavlja i početak novog projekta. Obratite pozornost i na odnose s autoritetima.

Ljubav Privatna pitanja, djeca, dom i roditelji zahtijevat će vašu prisutnost i spremnost na odricanje. Partner vam sad može biti od velike pomoći i podrška u rješavanju financijskih pitanja. Očekuje vas dosta izlazaka i druženja.

Zdravlje Povremena napetost i nervoza mogu izazvati neke smetnje, možda i s probavom, no imat ćete dovoljno energije da sa svim izazovima izađete na kraj.

Ocjena mjeseca: 3/4

Najsretniji dani: Subota, 13. rujna, može biti značajna u rješavanju financijskih i materijalnih pitanja. Nešto će se razjasniti.

Savjet: 7. rujna je pomrčina, ne donosite odluke u ljutnji.

Rak

Očekuje vas puno kretanja, kraćih putovanja, puno sastanaka i razgovora koji će biti privatne, ali i poslovne naravi. Mjesec je povoljan za učenje i usvajanje znanja. Jupiter u vašem znaku donosi vam priliku za ostvarenje vaših želja.

Posao Bit ćete vješti u komunikaciji, domišljati i kreativni. Uvijek ćete imati neki dobar savjet ili rješenje tamo gdje će drugi zapinjati. Želite li dodatni ili honorarni posao, pronaći ćete ono što vam treba. Financije su stabilne.

Ljubav Vraćate se na neka stara mjesta, u situacije koje ste već prošli, ali ih još niste dovršili. Ova jesen može biti značajna u smislu završetka jednog ljubavnog ciklusa i prilike da ostavite iza sebe sve što vas koči u ostvarenju ljubavnih želja.

Zdravlje Bit ćete pokretljivi, pričljivi i otvoreni prema novim iskustvima. Eventualne smetnje vezane su za donji dio leđa i urinarni trakt.

Ocjena mjeseca: 4

Najsretniji dani: Prilika koja će se pružiti 15. rujna omogućit će vam ispunjenje onoga čemu se već dugo nadate.

Savjet: Oko 2. rujna netko vas živcira. Ne dajte se isprovocirati.

Foto: 123RF

Lav

Venera u vašem znaku obogatit će ovaj mjesec ljubavnim i društvenim sadržajima. Fokusirani ste na vrijednosti, financije i zbivanja u vašoj užoj okolini (rođaci, susjedi). Pomrčine mijenjaju vašu financijsku sliku, omogućuju vam da nešto riješite.

Posao Pomrčina Sunca 21. rujna otvara novi temelj za stvaranje obilja i osvještavanje osjećaja osobne vrijednosti. Puno toga vrtjet će se oko novca, zarade, troškova koje treba podmiriti. Od 19. u mjesecu Merkur vam pomaže u komunikaciji.

Ljubav Očekuje vas bogatstvo ljubavnih i društvenih prilika. Popularni ste, traženi i viđeni. Mogli biste se svidjeti osobi koja će tražiti put do vašeg srca. Ako ste u braku, potrebni su kompromisi o materijalnim pitanjima, osobito oko 4. u mjesecu.

Zdravlje Vitalni ste, imate dovoljno energije i koncentracije za ono što je bitno. Krajem mjeseca nešto vas izbacuje iz ravnoteže. Pripazite na reproduktivne organe.

Ocjena mjeseca: 4/5

Najsretniji dani: U danima oko 18. rujna vaša zavodljivost bit će na vrhuncu. Točno znate što trebate činiti kako biste dobili ono što želite.

Savjet: 24. rujna ne igrajte se vatrom. Smirite strasti.

Djevica

Povratak Saturna u znak Riba i pomrčina Mjeseca u istom znaku 7. rujna navješćuju krupne promjene na polju odnosa, kako onih privatnih tako i ugovornih. Sad jasno možete vidjeti što nije dobro za vas i kako dalje.

Posao Merkur u vašem znaku pomaže vam da brzo razmišljate, prikupljate informacije i pokrenete neke važnije poslovne razgovore i promjene. U drugoj polovini mjeseca u prilici ste poboljšati svoju financijsku situaciju.

Ljubav Zbivanja mogu biti nejasna, prikrivena, a vi neodlučni, sve do ulaska Venere u vaš znak, 19. rujna, kad ulazite u razdoblje pozitivnih emotivnih prilika. Pomrčina 7. rujna bit će pozivnica za buđenje u odnosima. Nešto iz prošlosti ponovno se pojavljuje.

Zdravlje Sjajan mjesec za veliko vanjsko i unutarnje pospremanje. Spremniji ste riješiti se loših navika i početi ispočetka. Puno će vam otkriti pomrčina u vašem znaku 21. u mjesecu.

Ocjena mjeseca: 4

Najsretniji dani: 20. rujna okolnosti vam idu u prilog, pa pogledajte što se događa oko vas i pripremite se na ono što slijedi.

Savjet: Vrijeme je da nešto završite 21. rujna.

Foto: 123RF

Vaga

Povratak Saturna u vašu šestu kuću te pomrčina Mjeseca na istome mjestu potaknut će vas da preispitate situaciju na radnome mjestu, pozabavite se svojim zdravljem i dnevnim obavezama. Pokazat će vam se na što je važno usmjeriti energiju.

Posao U prvoj polovini mjeseca nešto pripremate i niste osobito razgovorljivi o svojim planovima. No ulaskom Merkura u vaš znak od 18. rujna ulazite u period u kojem poslovi rastu i napreduju, a neki dogovori se sklapaju.

Ljubav Prva polovina mjeseca može donijeti zanimljive susrete i dogodovštine na ljubavnom planu. Zračite i privlačite pažnju osoba suprotnog spola. Krajem mjeseca povlačite se iz javnosti, možda se pojavi i "zabranjena" ljubav.

Zdravlje Sad vam treba više odmora, odnosno odmaka od zamornih razgovora i tuđih problema. Godit će vam masaža i razni tretmani ljepote.

Ocjena mjeseca: 4

Najsretniji dani: Važan razgovor, poruka ili susret očekuje vas 22. rujna. Napokon dobivate pažnju za kojom žudite.

Savjet: Ne ulazite u prepirku 30. rujna.

Škorpion

Imat ćete puno planova i ideja u koje bi mogli biti uključeni i drugi ljudi. Prijateljstva su značajna jer vam mogu pomoći u ostvarenju ambicija. Pomrčina Mjeseca 7. rujna potiče vas na kreativan rad, ljubav i na prisutniji odnos s najmlađim članovima obitelji.

Posao Poslovi se uglavnom odvijaju na način koji vama ide u prilog. Podrška ženskih osoba može biti ključna u ostvarenju vaših planova. Mars vas još neko vrijeme drži u sjeni, ali i to će se promijeniti od 22. rujna, kad stiže veliki nalet energije.

Ljubav Bit ćete vidljivi i prisutni u društvenom životu. Interes drugih za ono što radite bit će pojačan, a i partner će vas podržavati u poslovnom smislu. Samci bi mogli naletjeti na osobu koja će probuditi njihov libido.

Zdravlje Mogući su prolazni poremećaji spavanja ili smetnje s urinarnim traktom. Vrijeme je povoljno za uvođenje novih navika u prehrani i tjelovježbi.

Ocjena mjeseca: 4

Najsretniji dani: Pohvala ili priznanje koje stiže 25. rujna izmamit će vam osmijeh i motivirati vas za dalje.

Savjet: Obaveze prema obitelji rastu 4. rujna.

Strijelac

Rujanski utjecaji upućuju na porast dnevnih obaveza te veću odgovornost, osobito na poslovnom planu. Ovo je razdoblje unutar kojeg nešto dovršavate i stvarate prostor za novi početak. Podrška dolazi kroz prijatelje, a lijepa iskustva kroz putovanja.

Posao Usredotočite se na detalje koji nekad mogu biti presudni. Pomrčina Sunca 21. u mjesecu potiče vas da nešto okončate. Više pažnje stavite na komunikaciju s okolinom, osobito s autoritetima te na način na koji prezentirate svoje ideje.

Ljubav Rujanska ljubavna dinamika bit će intenzivna. Donosi vam priliku da poboljšate komunikaciju u svom odnosu, ali isto tako i da osjetite jaku privlačnost prema osobi koja će vas osvojiti načinom razmišljanja.

Zdravlje Promjena rutine i uvođenje novih navika može vam pomoći da se osjećate bolje i fokusiranije. Prehrana i tjelovježba su bitni za vašu ravnotežu i vitalnost.

Ocjena mjeseca: 3

Najsretniji dani: 27. rujna imate priliku nekamo otputovati ili pronaći sadržaj i društvo koji će vas razonoditi. Vrijeme je za uživanje.

Savjet: Obratite pozornost na obiteljske odnose 7. rujna.

Jarac

Rujanske planetarne konstelacije usredotočit će vas na teme vezane uz obrazovanje, putovanja, kao i na rješavanje pravnih pitanja. Mars u Vagi upućuje na neodlučnost u donošenju odluka, a pomrčina Mjeseca 7. rujna na važan razgovor.

Posao Sunce i Merkur u Djevici omogućuju vam da uspješno obavite poslove koji zahtijevaju točnost i disciplinu. Ulaskom Merkura u znak Vage 18. rujna potrebno je vježbati usredotočenost i provjeravati informacije koje dolaze do vas.

Ljubav Postoji želja za nečim većim ili boljim od onoga što imate. No tu je zamka jer ono što vam se na prvi pogled učini privlačnim, nosi u sebi i ono što ne vidite. Poradite na bliskosti u svojim odnosima. Ranjivost može biti mjesto zbližavanja.

Zdravlje Pripazite na zglobove i donji dio leđa. Rođeni u siječnju mogli bi osjetiti manjak energije i potrebu za odmorom. Smanjite unos šećera.

Ocjena mjeseca: 4

Najsretniji dani: Na posljednji dan mjeseca netko će zatražiti vaše mišljenje i dati vam do znanja koliko vas cijeni i poštuje.

Savjet: Ne uplićite se u tuđe sukobe 3. rujna.

Foto: 123RF

Vodenjak

Pomrčine koje se odvijaju u rujnu zahvatit će vaša polja vezana uz financije i egzistenciju, pa je ovo dobar mjesec da se pozabavite pitanjima vezanim uz nasljedstvo, kredit i općenito materijalni aspekt života.

Posao U fokusu su resursi drugih ljudi, prilika da nešto dobijete što će vam olakšati ispunjenje planova. Pomrčina 7. rujna pokreće dogovor ili inicijativu vezano uz plaću, a 21. rujna privodite kraju jedan financijski ciklus. Nešto ćete oko tog datuma okončati.

Ljubav Partner će tražiti više vaše pažnje i prisutnosti. Zahtijevat će i neke odgovore na koje vi možda još nećete biti spremni. Ovo je dobar mjesec i za ostvarenje zajedničkih materijalnih planova. Ako ste sami, dolazi prilika za flert.

Zdravlje Mogli biste se podvrgnuti nekoj terapiji ili zahvatu koji će vam pomoći da otklonite smetnje ili zdravstvene probleme. Vrijeme je za transformaciju onoga što ne funkcionira.

Ocjena mjeseca: 3/4

Najsretniji dani: Nešto lijepo vam ide ususret 5. rujna. Sad imate sve potrebne resurse da ostvarite svoju želju.

Savjet: Oko 24. u mjesecu netko ispipava vaše granice.

Ribe

Pomrčine koje će zahvati vaš znak i znak koji stoji nasuprot vas, pomaknut će neke stvari u vašem životu. Kao prvo tu je vaše fizičko tijelo, zdravlje, kao i odnos koji stvarate sa sobom, a s druge strane u fokus dolaze vaši odnosi.

Posao Riješit ćete jednu dvojbu vezanu uz ugovorni odnos, možda i prekinuti suradnju koja se ne može dalje odvijati. Vaši poslovi bit će izloženi znatiželji drugih ljudi. Očekuje vas puno upita, prijedloga i novih mogućnosti.

Ljubav Oko 21. rujna očekuje vas događaj ili odluka koja bi mogla preusmjeriti tijek vašeg ljubavnog života. Nećete moći izbjeći razgovor ili suočavanje te rješavanje problema koji su nastali kroz proljeće ove godine.

Zdravlje Životna iskustva učit će vas kako da brinete za sebe i čuvate se od okolnosti koje vas destabiliziraju. U prilici ste se osnažiti iznutra i zauzeti za sebe.

Ocjena mjeseca: 3/4

Najsretniji dani: Pomrčina Mjeseca u vašem znaku koja se odvija 7. rujna može vam dati snagu da se pomaknete prema naprijed u ostvarenju ciljeva.

Savjet: Nečemu trebate stati na kraj 21. rujna.