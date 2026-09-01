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ŠTO SU ZVIJEZDE 'ZAKUHALE'? PLUS+

Mjesečni horoskop za rujan: Lav ne smije okolišati, Vage zrače seksepilom, a Bikovi tulumare

Piše Julijana Oremović,
Čitanje članka: 9 min
Mjesečni horoskop za rujan: Lav ne smije okolišati, Vage zrače seksepilom, a Bikovi tulumare
Foto: 123RF
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Ulaskom Merkura u znak Vage od 10. rujna Ovna očekuju važni razgovori i planovi s drugima, dok će Škorpion privući osobu koja želi duboku i strastvenu romansu

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Tijekom rujna i vladavine Djevice osjetit ćemo potrebu da očistimo svoj uredski ili stambeni prostor te da pokrenemo ostvarenje planova koje smo osmišljavali u prethodnom periodu.

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