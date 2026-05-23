Gdje vam je suđeno upoznati srodnu dušu prema horoskopu?

Svaki od znakova Zodijaka ima nešto što ga pokreće, bilo da je to sport, glazba, umjetnost, posao... Vjerojatno će upravo tamo, gdje ide s najviše strasti, upoznati onog pravog, svoju srodnu dušu. Pogledajte gdje vi imate najviše šanse
Evo gdje se svaki horoskopski znak mora kretati želi li upoznati svoju osobu.
| Foto: Dreamstime
Evo gdje se svaki horoskopski znak mora kretati želi li upoznati svoju osobu. |
Foto: Dreamstime
Evo gdje se svaki horoskopski znak mora kretati želi li upoznati svoju osobu.
| Foto: Dreamstime
OVAN: Mogli biste imati sreće u ljubavi na sportskoj utakmici ili u teretani. To je mjesto gdje se osjećate najopuštenije i slobodnije biti svoji. A to je ono što privlači osobu kakvu želite u svom životu.
| Foto: Fotolia
BIK: Volite sve u vezi s glazbom. Pogotovo pjevanje i ples. Dakle, postoji li bolji način da pojačate svoje frekvencije od odlaska na koncert? Glazba vas oživljava. Mogla bi vam čak i dovoljno pojačati energiju da priđete nekome tko bi mogao biti upravo ona osoba koju tražite.
| Foto: Fotolia
BLIZANCI: Ništa kod vas nije konvencionalno, pa zašto bi vaš ljubavni život bio takav? Imate najotvoreniji um u zodijaku. Vjerujete da se ljubav može pronaći bilo gdje. Zato biste možda htjeli okušati sreću s aplikacijama za upoznavanje. Sa svojom odlučnošću i optimizmom, u tren oka ćete pronaći pravu osobu.
| Foto: Fotolia
RAK: Volite svoje prijatelje, obitelj i dobru hranu. Dakle, sigurno ćete upoznati nekoga posebnog na jednom od vaših okupljanja na gozbama. Kod kuće ste kada ste s ljudima koje volite. I ništa vam ne ubrzava rad srca kao ukusan obrok.
| Foto: Fotolia
LAV: Ništa vas ne pokreće kao slavlje. Od blještavila do radosti na licima svih, zabave su mjesto gdje biste mogli pronaći nekoga posebnog. Već ste u nevjerojatnom raspoloženju i izgledate najbolje, tako da je samo pitanje vremena kada ćete naletjeti na nekoga tko će vas zainteresirati.
| Foto: Fotolia
DJEVICA: Jedna ste od najinteligentnijih osoba u Zodijaku. Dakle, učenje nikad ne prestaje s. U svom ste elementu kada učite. Zato biste mogli pronaći svoju osobu na tečaju pisanja ili neke umjetnosti.
| Foto: Fotolia
VAGA: Društveni događaji mogu biti vruće središte za vas. Većinu vremena ste spremni na sve. Bilo da se radi o klizanju ili festivalu s hranom, vaša osoba bi mogla biti odmah iza ugla. U svom ste elementu kada ste u društvu. Dakle, tko god to bio, svidjet će mu se što niste tiha osoba.
| Foto: Fotolia
ŠKORPION: Ambiciozni ste i natjecateljski nastrojeni. Vjerojatno ćete upoznati nekoga tijekom natjecanja. Bilo da se radi o jedenju hrane ili pisanju pjesama, osoba protiv koje se suprotstavljate mogla bi biti netko poseban. U svom ste elementu kada dajete sve od sebe.
| Foto: Fotolia
STRIJELAC: Putnik u horoskopu. Avanturistički ste nastrojeni i volite istraživati nova mjesta i učiti o drugim kulturama. Sigurno ćete upoznati svoju posebnu osobu u inozemstvu. Tražite nekoga tko vas neće samo voljeti, već i tko može obogatiti vaše znanje.
| Foto: Fotolia
JARAC: Stalno radite, tako da ćete sigurno upoznati nekoga posebnog na poslu. Tamo ste u svom elementu. Uvijek možete primijeniti svoje praktične načine i želju za učinkovitošću. Vaš posao također izvlači vašu ambiciju i ciljeve. Kako bi vaša voljena osoba to ne cijenila?
| Foto: Fotolia
VODENJAK: U srcu ste humanitarac. Možda ćete pronaći malo sreće u ljubavi dok volontirate. Imate veliko srce i puno vam je stalo do malih ljudi. U svom ste elementu kada pomažete drugima. Vaša posebna osoba cijenit će sav trud i vrijeme koje ulažete u svoj dobrotvorni rad.
| Foto: Fotolia
RIBE: Iako biste mogli upoznati nekoga tijekom projekta, susret s njima na plaži ili u parku također je moguć. Vrlo ste kreativni, ali i tip osobe koja se druži gdje god je voda. U svom ste elementu uz jezero ili ocean, a sigurna sam da je vaša voljena osoba samo na dohvat ruke.
| Foto: Fotolia