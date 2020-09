Mlada pjesnikinja: 'Putovat ću Hrvatskom u svom Bookmobilu'

Šibenska putopjesnikinja Maja Klarić kupila je kombi i preuredila ga u ‘knjižaru na kotačima’ kako bi mogla njime putovati i pridonijeti održavanju kulturnih sadržaja

<p>Putopis i poezija iz Japana na hrvatskom jeziku “Približavanje zore: Put 88 hramova” najnovija je knjiga Šibenčanke Maje Klarić. Knjiga je objavljena je krajem prošle godine, a Maja već ima planove za novu knjigu i putovanja.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Maja Klarić uredila je Bookmobil kojim putuje Hrvatskom</strong></p><p> </p><p>Knjiga “Približavanje zore: Put 88 hramova” nadahnuta je putovanjem po Japanu gdje je Maja uživala sa svojim partnerom Goranom Blaževićem.</p><p>Maja kaže kako je obišla mnoga mjesta, ali ni približno onoliko koliko bi htjela.</p><p>- Voljela bih jednom obići i Australiju, kročiti dublje u Afriku, a ni mnoge europske metropole još nisam posjetila. Japan ostaje jedna od najdojmljivijih zemalja u kojima sam boravila, a svoje iskustvo višetjednog pješačenja po otoku Shikoku opisala sam u knjizi 'Približavanje zore: Put 88 hramova.' Imajući na umu okolnosti koje trenutačno ograničavaju međunarodna putovanja, odlučila sam neko vrijeme provesti putujući po Hrvatskoj, naročito stoga što sam upravo stavila u pogon Bookmobil, knjižaru na kotačima s<br/> kojom ću obilaziti razne predjele naše zemlje - objašnjava Maja.</p><p>Oduvijek je maštala o tome kako će jednog dana imati svoj kombi u kojem će živjeti i putovati.</p><p>- Trebalo mi je skoro pola godine da pronađem pravi kombi, renoviram ga, osposobim za kretanje i napunim knjigama. To i nije tako puno vremena ako uzmemo u obzir da je na njemu trebalo napraviti praktički sve, odlučiti gdje će stajati knjige, a gdje ću ja spavati dok putujem, gdje ću posložiti sve što moram nositi za čitanje, kampiranje, kreativne radionice po putu i slično. - kaže Maja.</p><p>Njene davne želje i snovi o putovanju i promoviranju književnosti, razlozi su zbog kojih danas postoji Bookmobil. </p><p>- Sve se to slagalo tijekom godina i dozrelo krajem prošle kad sam konačno odlučila upustiti se u to, vidjeti kako će ići. Puno se škola i knjižnica javilo za suradnju i sada polako sastavljam popis mjesta u kojima bih mogla gostovati. Moj se program sastoji od toga da dođem u neko mjesto i otvorim tu svoju knjižaru na kotačima u kojoj posjetitelji mogu razmjenjivati knjige po principu – nešto donesi, nešto ponesi, ali se isto tako mogu i kupiti sve moje knjige, mahom putopisi. Uz razmjenu i prodaju knjiga, neizostavno organiziram i neki sadržaj – čitanje poezije, radionice pisanja i sl. – jer želim da Bookmobil ne bude 'samo' knjižara na kotačima već i mogućnost da se realizira neki program u mjestima gdje ga inače nema, ili da ponudi dodatak već postojećim kulturnim sadržajima - objašnjava Maja.</p><p>Njena želja je dovesti književnost među ljude i razvijati svijest o knjizi.</p><p>- Čitanje treba popularizirati među raznolikim čitateljstvom, razvijati svijest o knjizi, da ona postoji kao razbibriga, utjeha, izvor znanja, izvor humora, inspiracije. Znati da postoji i knjiga, pored mobitela, tableta, video igrica, šopinga, TV-a, društvenih mreža… - govori Maja.</p><p>Na pitanje koje joj je do sada bilo najdraže putovanje, kaže, teško je odgovoriti kao i na pitanje koja joj je najdraža knjiga.</p><p>- Često neko novo putovanje nadmaši ono prethodno, tako da se odgovor na njega neprestano mijenja. Svakako bih istaknula već spomenuti Japan, ali i Iran koji će zauzimati velik dio u mojoj nadolazećoj zbirci poezije. Tu je i Brazil kojem sam se prošle godine ponovno vratila, povodom umjetničke rezidencije Sacatar na otoku Itaparica nasuprot čudesnog Salvadora - rekla je Maja.</p><p>Maja u pripremi ima i novu zbirku pjesma koja će biti podijeljena u nekoliko ciklusa od kojih će se svaki naslanjati na jedan prirodni element odnosno jednu zemlju u kojoj taj element prevladava. </p><p>- Tako će, primjerice, ciklus pjesama o elementu zemlja donositi pjesme koje sam napisala u Iranu, a ciklus vezan uz element vode sadržavat će pjesme nastale u Grčkoj, tijekom književne rezidencije Odisejevo utočište koju, uz partnere, organizira izdavačka kuća Sandorf, ujedno i izdavač moje nove knjige - govori Maja.</p><h2>Majina najveća inspiracija su kako kaže, oni najmanji čitatelji</h2><p>- Kad god vidim djecu da se okupe na mojim čitanjima poezije ili oko novopokrenutog Bookmobila, kad ih vidim kako sjede u njemu, prebiru po knjigama, čitaju ih i razmjenjuju, onda znam da je sve vrijedilo truda. Znam da će otići kući s jednom lijepom uspomenom na knjigu, da će je promatrati drugim očima, kao nešto što može biti itekako zabavno, s čime se može putovati, upoznavati druge ljude, drugu djecu - tvrdi Maja. </p><p>Mnoga od djece koja su dosad posjetila Bookmobil nisu htjeli od njega otići kad su im roditelji govorili da je vrijeme da pođu kući, htjeli su još u njemu sjediti i čitati s drugom djecom i postavljati joj svakojaka pitanja. </p><p>- Na kraju takvoga dana ne mogu a da ne osjetim inspiraciju da putujem dalje i uključim što više djece i mladih u ovaj projekt. Budućnost ne planiram, nastojim živjeti u sadašnjem, lijepom trenutku, pa idem gdje me pozovu, gdje mi je zgodno otići, gdje za to postoji potreba. Jedino što znam jest da ću se do kraja ove i tijekom iduće godine intenzivno baviti Bookmobilom i kretati njime po Hrvatskoj jer želim dati svoj doprinos kreiranju i održavanju kulturnih sadržaja u ovim vremenima kada se oni jedan za drugim ukidaju - govori Maja.</p><p>Njeno kotrljanje s knjigama može se pratiti na Instagram profilu <a href="https://www.instagram.com/bookmobil_croatia/" target="_blank">@bookmobil_croatia</a> ili na FB stranici<a href="https://www.facebook.com/maja.klaric.putopoezija/" target="_blank"> Maja Klaric putopjesnikinja.</a></p>