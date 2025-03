Mladenka iz pakla postavila stroga pravila: 'Ako želite biti dio svadbe, pridržavajte ih se!'

Uoči svog vjenčanja, jedna buduća mladenka odlučila je postaviti niz strogih pravila za djeveruše i goste, a ako ih ne budu slijedili – neće smjeti doći na svadbu. Iako se vjenčanja često smatraju stresnim, neki se odlučuju za rigorozne mjere kako bi njihova svadba bila savršena.

Na Instagramu je podijelila popis svojih zahtjeva koji uključuju upozorenja za djeveruše. Čak je najavila da će pravila dijeliti svakodnevno do dana vjenčanja, kako bi svi bili upoznati s njenim pravilima. Kako prenosi Mirror, ovaj popis, koji je ubrzo podijeljen na Redditu, mnogi su nazvali 'nepodnošljivim'.

'Ponašajte se kako želim, ili ne dolazite!'

Mladenka je započela svoj popis s jasnim upozorenjem: 'To nije vaš dan'. Poručila je svojim djeverušama da se moraju potpuno podrediti njezinim željama, jer inače ne mogu biti dio njezina vjenčanja.

- Radite što mladenka traži ili nemojte biti na vjenčanju - napisala je oštro.

Također je naglasila da neće biti nikakvih pregovora o frizurama i make-upu. Ako mladenka odluči da svi trebaju imati isti make-up ili frizuru, to će biti pravilo koje se mora poštovati.

- Obično su to one koje viču 'ne želim to sve', a na kraju izgledaju loše - dodala je, poručujući svojim djeverušama da se moraju prilagoditi njezinim željama, bez iznimki.

'Ne budite ljubomorne: Biti zahvalan je obavezno'

Za drugo pravilo, mladenka je upozorila svoje djeveruše da neće tolerirati nikakvu negativnost ili ljubomoru.

- Izgledat ćete ljubomorno ako prigovarate oko svake sitnice - napisala je.

Također je istaknula da očekuje da svi budu zahvalni za sve što im je omogućila, jer 'osobito za stvari koje niste platile, morate biti zahvalni, ili nemojte biti na vjenčanju.'

Mladenka je također dala do znanja da će njezine djeveruše imati vrlo specifične uloge na vjenčanju. Ako netko želi 'biti manje' od toga, mora se povući u 'tim gostiju'.

- Ako želite biti nešto manje, prebacite se na tim gostiju. Sjednite i bacajte rižu - poručila je.

'Ako ne možete platiti, recite unaprijed'

Iako je organiziranje vjenčanja skupo, mladenka nije imala strpljenja za one koje se ne mogu financijski nositi s troškovima.

- Ako si ne možete priuštiti biti na vjenčanju, obavijestite me unaprijed - izjavila je.

Isto tako je dodala: 'Nemojte prihvatiti poziv, a zatim škrtariti'

Mladenka je jasno dala do znanja da neće tolerirati nikakve financijske nesuglasice.

Korisnici Reddita šokirani

Ovaj popis strogi pravila izazvao je lavinu reakcija na Redditu. Korisnici su bili zaprepašteni, a mnogi su šalili da radije ne bi išli samo da se ne moraju nositi s ovakvim zahtjevima.

- Molim vas, uklonite me s ovog popisa - napisao je jedan korisnik.

Iako je mladenkin popis postavio jasne granice, mnogi su se složili da bi njezini gosti mogli ozbiljno razmisliti o tome vrijedi li uopće sudjelovati u vjenčanju pod takvim uvjetima.