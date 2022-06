Mladenka u vjenčanici od samo 30 kuna postala hit na internetu

Amerikanka Jillian Lynch (32) pronašla je savršenu vjenčanicu u second hand trgovini, a od kad je krenula u potragu za svojom savršenom haljinom, salon za vjenčanice nije joj bio opcija.

- Nikad nisam planirala ići u salon s vjenčanicama, a second hand bio mi je odmah jedna želja - objasnila je.

POGLEDAJTE VIDEO: Zaručili se na petrinjskim ruševinama

Jillian i njezin partner dugo nisu mislili da je brak potreban, no u ljeto 2021. nešto se u njima promijenilo i zaključili su da ipak žele biti muž i žena.

- Počela sam tražiti haljine, ne vjenčanice, već jednostavne bijele haljine - rekla je za Insider te dodala da nije htjela ništa previše formalno.

Jillian je četiri dana obilazila second hand trgovine, a ubrzo je pronašla asimetričnu Camilla Coelho haljinu u koju se zaljubila. Kad je kupila haljinu, još nije bila sigurna hoće li ju nositi na vjenčanje, no viralni video s više od dva milijuna pregleda uvjerio ju je da je to upravo haljina za nju.

- Osjećam se kao da ste svi bili u kupovini vjenčanice sa mnom - našalila se Amerikanka na društvenoj mreži. Iako je platila haljinu samo tridesetak kuna, Jillian je na njoj prepravila naramenice te dodala čipku, pa je završni trošak za haljinu bio oko 700 kuna.

Haljina ima asimetrični izrez, a može se na internet trgovinama pronaći za 1500 kuna.

