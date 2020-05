Mladi i slanje golih fotki: Kako im pristupiti i objasniti stvari...

Zanima vas ova tema? Pročitajte onda i ovaj članak: Tinejdžeri se teško mogu suzdržati od seksa

Većina nas je u izolaciji, pa nije iznenađujuće da mnogi ljudi pomalo istražuju kako da zadovolje seksualni nagon tijekom tog razdoblja, što uključuje i tinejdžere. Kao nastavnica seksualnog obrazovanja u San Franciscu i nacionalni savjetnik za podučavanje o zdravim odnosima i pristanku na objavljivanje vlastitih eksplicitnih fotografija, od učenika sam već čuo da je seks u njihovoj dobi sve češći, a i predavanja koja s njima održavam putem Zoom aplikacije, pokazuju da mnogi tinejdžeri koji su u romantičnim vezama pokušavaju održati seksualnu vezu, tako da su čak i eksplicitniji u kontaktima nego što bi bili da imaju fizički kontakt, piše Shafia Zaloom, autorica brojnih priručnika o ljubavnim vezama i seksu za The New York Times.

- Kad sam pitala jednu djevojku, brucošicu iz Ohija, koja je rekla da inače nema redovne seksualne odnose, zašto bi se sada htjela zabavljati na taj način, odgovorila mi je: 'Dobar je osjećaj znati da me ljudi nisu zaboravili' - priča Shafira Zaloom.

Dodaje kako tinejdžeri koji su se navikli na određenu razinu neovisnosti sada možda otkrivaju da je jedino mjesto na kojem mogu biti slobodni i prakticirati svoju autonomiju upravo na Internetu i društvenim mrežama. Zato je jako važno razgovarati s mladima o pristanku da neke svoje intimne fotografije, ili emocije, podijele digitalno.

- To može biti neugodan razgovor za roditelje i djecu, zato i sama kad pišem o tome često u naslov i uvod stavljam razgovor o - pomfritu. Dakle, zapitajte se: 'Što se događa kad sjednete za stol na kojem je veliki tanjur pomfrita, a oko njega se odjednom stvori gomila vaših prijatelja?'. Mladi često odgovore: 'Sve ruke krenut će za tim da dohvate krumpiriće'. Potom ih upitam: 'Jesi li vam to ok?' Većina djece odmahuje glavom u negativnom odgovoru. Kažu: 'To je moj pomfrit, pripada meni. Nisu me ni pitali!' - priča Zaloom. Upitate li dijete zašto mu je važno to da ga pitaju smiju li posegnuti za krumpirićima, reći će da to pokazuje da vas poštuju i da razumiju da trebaju dobiti odobrenje da bi dijelili nešto što je vaše', dodaje.

Tko ima pravo dirati vaš pomfrit?

Pa što sprječava one koji su ispekli pomfrit da nešto kažu ljudima koji samo posegnu za njim?

- 'Ne želim biti osuđivan ili stvarati napetost' je jedan odgovor. 'Osjećat ću se loše', ili 'Učili su me dijeliti i da se to očekuje', drugi su mogući odgovori. Tada svojim učenicima kažem: 'Kao što taj pomfrit pripada vama, tako vam pripada i vaše tijelo. Odgovorni ste kad se odlučite dodirivati i možete birati kako ćete biti dodirnuti, jer vaše tijelo i seksualnost pripadaju vama - piše autorica. Dodaje kako je neophodno s djetetom razgovarati na taj način. Naime, kad tinejdžeri otvoreno slikaju fotografije koje prikazuju neki dio njihovog tijela, oni gube sposobnost da budu agenti vlastite seksualnosti. A kad nekome pošalju eksplicitne rečenice o seksu ili neprimjerene slike, mogli bi doživjeti da progutaju veliku knedlu, kao da su gomilu pomfrita nagurali u grlo.

Što je suglasnost?

Suglasnost podrazumijeva pristanak, odnosno sporazum. Prvo da daju ili ne daju suglasnost ljudima daje autonomiju odlučivanja i sposobnost izbora onoga na što će netko drugi imati pravo kad su oni u pitanju. Pristanak na seks se ne može dati ako je netko onesposobljen, ako je prisiljen na nešto uvjeravanjem ili ucjenom, odnosno temeljem socijalne moći, dok u nekim državama vrijedi pravilo da pristanak ne može dati dijete mlađe od 18 godina.

- Obaveza da tražimo, ili pravo da damo pristanak je nešto što bi svi trebali usvojiti, prije svega zato da bismo bili sigurni u to da će se netko odnositi prema nama s poštovanjem, a onda i zato da bi bili sposobni čuti i uvažiti to da i drugi žele biti tako tretirani. No, mnogi tinejdžeri ne shvaćaju da seksanje zahtijeva pristanak, ili da navaljivanjem na odnos mogu prekršiti povjerenje, a možda i zakon. Neželjeni seks se može doživjeti kao seksualno uznemiravanje i imati negativne psihološke posljedice - upozorava Zaaloom.

Intenzivne emocije adolescenata i potiskivanje socijalne interakcije zbog pandemije stvaraju seksualno napetu atmosferu u kojoj tinejdžeri mogu pogriješiti. Mnogi neće razmatrati je li njihovo ponašanje nezakonito ili potencijalno štetno, jer samo nastoje pronaći izraz za seksualnu napetost i emocije. .

Razgovarajte sa tinejdžerom ravnopravno

- Moji učenici imaju sjajne savjete za odrasle kad su u pitanju ovi razgovori: Nemojte se sramiti i nemojte osuđivati dijete, budite otvoreni za razgovor. Izbjegavajte pitanja 'zašto', koja podrazumijevaju prosudbu i držite se pitanja 'kako' i 'što', koja potiču na razmišljanje. Na primjer, umjesto: 'Zašto bi itko poslao fotografiju golotinje?', recite: 'Pročitao sam da se neki odrasli trenutno više seksaju - misliš li da je isto i s tinejdžerima?' - savjetuje autorica. Dodaje kako je najučinkovitije pokrenuti ta pitanja u kratkim raspravama i povremeno, a ne voditi jedan veliki razgovor.

Potaknite kritičko razmišljanje

Započnite s pitanjima koja će pomoći tinejdžerima u procjeni rizika i predviđanju posljedica sextinga. Na primjer: 'Što bi se dogodilo ako ne pošalješ traženu fotografiju?'. Pomozite im da riješe složene odnose virtualne interakcije postavljanjem pitanja, poput: 'Koje su mogućnosti da upravljaš time kako će netko iskoristiti tvoju fotografiju ili riječi?'.

Ako otkrijete da se vaš tinejdžer u komunikaciji, ili uživo bavi seksom, podsjetite ga na posljedice iz stvarnog svijeta: 'Bi li to želio da tvoj učitelj to vidi? Tvoj prijatelj, ili mi roditelji?' Budite jasni u razgovoru oko obiteljskih vrijednosti, očekivanja i potencijalnih posljedica kada je u pitanju seks.

Naučite ih kako reći 'ne'

Seksting - dopisivanje uz lascivne poruke ili fotografije - danas je uobičajeno među tinejdžerima. Kompliciranije je reći 'ne' nego što to odrasli mogu zamisliti. Mnogi tinejdžeri osjećaju da reći 'ne' znači odbiti osobu koja pita. Oni su razvojno programirani tako da traže prihvaćanje svojih vršnjaka i u mnogim slučajevima jedni druge vrednuju na temelju pažnje koju dobivaju od drugih. To je način na koji se socijaliziraju.

- Ako se adolescenti osjećaju nesigurno u vezi sa svojim prijateljima ili su socijalno izolirani, oni mogu biti otvoreniji za takve zahtjeve. Jedna učenica rekla mi je da se tijekom izolacije osjeća osnaženo jer je kod kuće sigurna i neće sresti ljude koji tako nešto traže. Druga učenica spomenula je validaciju koja dolazi s pažnjom - iako digitalnom - jer više ne dobiva potvrdu u školi. Jedna je tu potrebu objasnila i ovako: 'Ljudima je dosadno, pa to jednostavno moraju učiniti - to je odvraćanje od onoga što se događa. Uhvaćeni smo u izazovu da budemo kreativni i zabavljamo se emojijima i fotografijama'. - priča Zaloom.

Reći tinejdžerima da samo kažu 'ne' ograničava mogućnosti koje imaju kad se pokušavaju 'kretati' u složenom svijetu tinejdžera.

- Želimo da djeca imaju samopouzdanja da na zahtjeve za golišavim fotografijama odgovore sa 'ne' , da budu svjesni da je takva fotografija protuzakonita i da ih stavlja u neugodan položaj te da pošalju fotografiju crnog ekrana i nazovu to 'gola u mraku', ili jednostavno blokiraju osobu koja tako nešto od njih traži. Potrebno je da imaju sposobnost tako nešto izravno odbiti i treba ih naučiti kako - savjetuje autorica.

Mnogi se tinejdžeri ne osjećaju ugodno kad netko zatraži da mu pošalju fotografiju nekog dijela tijela jer prepoznaju potencijalne posljedice, ili se boje mogućnosti iskorištavanja. Istodobno, zabrinuti su za svoju reputaciju ili za društveni utjecaj onih koje su odbili i žele odgovor koji će omogućiti da ne moraju strahovati od društvene osude ako ne pristanu na to. Poučite dijete da u takvim situacijama jednostavno kažu: 'Nemam dovoljno novca na bonu', ili 'Wi-Fi mi ne radi', ili da jednostavno kažu: 'imamo vremena za to kad sve ovo prođe'.

Budite podrška djetetu

Nedavno me student nakon virtualnog sata upitao: 'Što kada prođe izolacija, hoće li ljudi požuriti da ispune sva ona očekivanja o seksu koja su sada izgradili?'. Treba im dati do znanja da 'razgovori' s nekim putem interneta nisu isto kao i kad s njima razgovarate osobno, te da sexting ne podrazumijeva da pristaju na sve kad se jednom nađete licem u lice. Pristanak se može opozvati u bilo kojem trenutku, toga moraju biti svjesni.

Roditelji trebaju pokazati tinejdžerima da mogu računati na njihovu podršku dok traje izolacija, te dok se nakon nje svi ponovo ne uklopimo u društvo. Ako se tada nađu u situaciji koja im je neugodna i nepoželjna, dajte im do znanja da ih nećete osuđivati te da ćete ih saslušati s poštovanjem. Dajte im do znanja da ste dostupni za razgovor, čak i ako je razgovor neugodan ili težak za njih.

