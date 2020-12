Mladi poduzetnici pokrenuli su posao usred pandemije: Naši posteri ljubimaca svakog usreće

Novi hrvatski brend The Bura Store izrađuje personalizirane postere ljubimaca s lokacije stradale u potresu i 10% donira azilu mjeseca te pomaže s udomljavanjem životinja

<p>Od ruševina uzrokovanih potresom u Zagrebu, preko najljepše terase u Ilici, do ureda tvrtke The Bura Store, u čijem se webshopu mogu kupiti personalizirani i kreativni posteri ljubimaca. Mladi poduzetnici, svi redom ljubitelji životinja, Ivana, Ina, Katarina i Sven, upravo su na ovoj terasi dobili ideju za novi poduzetnički pothvat koji je nakon par mjeseci predanog rada ugledao svjetlo dana ni manje ni više - tik prije drugog lockdowna. </p><p>Jedna od suosnivačica ove zanimljive ideje, Ivana Rakamarić, otkriva kako se ideja o webshopu javila jedne ljetne večeri na terasi Ilice 33 dok su Katarina i ona ispijale čašu vina u društvu Bure i pričale o budućnosti koja ih čeka.</p><p>- Sve je nekako imalo smisla i odlučile smo pokušati. Odmah smo znale da nam treba pojačanje i u projekt su ušli Ina i Sven. Nakon par mjeseci istraživanja i pripreme, krajem studenoga webshop je bio spreman i krenuli smo u ovu avanturu - izjavila je Ivana. </p><p>Da je ovo ideja koja nosi i društvenu vrijednost, potvrđuje inicijativa suosnivača da se dio iznosa donira. Naime, u The Bura Storeu vjeruju kako svaki ljubimac zaslužuje svoju priču i svoj zauvijek dom, stoga će se svaki mjesec udružiti s azilom ili udrugom za pomoć životinjama te pomoći s udomljavanjem putem svoje stranice Podrži/Udomi. Također, od svake narudžbe, 10% će donirati azilu ili udruzi s kojom rade taj mjesec.</p><h2>Ime tvrtke nosi svoju posebnu priču</h2><p>Tvrtka nosi ime po Buri, mješanki koja je i sama udomljena i koja zadnjih par godina uživa u sigurnom i toplom domu, ali i uredu tvrtke u kojoj je suosnivačica redovno zaposlena.</p><p>- Buru smo našli prije tri godine na cesti u dosta lošem stanju. Trebala je ostati kod mene samo par dana na čuvanju, ali zaljubila sam se na prvi pogled i udomila ju. Od prvog dana je krenula sa mnom i u ured tako da već tri godine “radi” kao Junior Happiness Manager i najomiljenija je kolegica svima u uredu. Radne navike joj nisu strane i baš zato smo se odlučili da Bura bude neslužbeni CEO i da webshop nosi njezino ime - dodala je Ivana.</p><p>Da je ideja pun pogodak, potvrđuju i narudžbe s kojima se već krenulo.</p><p>- Prvi dojmovi su odlični, narudžbe su krenule, a posteri super izgledaju. Sljedeći korak nam je otvaranje prema tržištu EU, a nadamo se jednoga dana i šire - zaključila je Ivana. </p>