Mladi retriver Moose obožava poštara - čeka ga za zagrljaj

Zlatni retriver Moose, koji je nedavno navršio godinu i pol, ruši sve predrasude o psima i poštarima. Naime, svako jutro u isto vrijeme pred vratima kuće čeka vrijeme da poštar navrati do njegove kuće. Čim ga primijeti, pojuri prema njemu, ali ne zato da bi ga zubima uhvatio za rub nogavica, kao što to legenda kaže, nego zato da mu se - baci u zagrljaj!

Počelo je prije nekoliko tjedana, kad je u njegov kvart u Michiganu stigao novi poštar. Moose je odmah osjetio da je riječ o dobrom čovjeku koji voli pse, no ispočetka ga je samo gledao kroz prozor. Onda je jedan dan zatražio od gazde da ga puste van i sišao do prilaznog puta u kuću.

Tamo je sjeo, mahao repom i čekao da vidi hoće li njegov novi prijatelj razumjeti, a kad ga je on zagrlio i dao mu nekoliko pusa, više nije bilo povratka - od tog su dana njih dvojica najbolji prijatelji. Kako Moose raste, tako poštar i on sve više izgledaju kao dva medvjedića koji se grle, no njih dvojicu to bez sumnje veseli.

Vlasnica psa Meghan Gruszynski kaže kako je taj trenutak kad su se zagrlili prvi puta bio prekrasan i jako joj je drago zbog toga što se iz toga razvila tako lijepa priča. Pokazalo se, naime, da je jutarnja rutina vrlo važna i novom poštaru, jer on je nedavno izgubio svoga psa, pa mu Mooseov zagrljaj predstavlja i svojevrsnu utjehu. Čini se kao da je pas primijetio njegovu tugu i jednostavno ga odlučio utješiti.

Kad je Meghan objavila fotografije zagrljaja i priču na društvenim mrežama, bilo je divnih reakcija. Mnogi vlasnici pasa imaju slično iskustvo, pa i fotografije igre njihovih pasa s poštarima. Javili su se i poštari s fotografijama štenaca koji ih dočekuju na nekim adresama gdje donose poštu.

Moose na Instagramu ima već 5000 pratitelja i mnogi s velikim nestrpljenjem očekuju fotografije psića koji jako rado pozira, prenosi portal Upworthy.

