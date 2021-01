Mladi\u0107, za kojeg se vjeruje da je Britanac,\u00a0objasnio je da radi u groznom\u00a0pozivnom centru od rujna i trudi se ispuniti o\u010dekivane minimalne ciljeve na mjestu call agenta.

Planirao je napustiti posao i o tome intenzivno razmi\u0161ljao\u00a0tri tjedna - no tada je\u00a0nakon jedne no\u0107i u pubu zavr\u0161io u krevetu sa svojom \u0161eficom Michelle (46).\u00a0 Njihova se seksualna veza nastavila \u010detiri\u00a0mjeseca nakon toga.

Prije nekoliko tjedana, jo\u0161 uvijek nesretan u svom poslu, rekao joj je da \u017eeli oti\u0107i, ali ona ga je molila da to ne u\u010dini i rekla je da mo\u017ee ostati i ne raditi nikakav posao te da \u0107e ga ona pokrivati.

Da skratim pri\u010du, po\u010deli smo se \u010desto vidjeti i redovito seksati, a mislio sam da \u0107e njoj biti drago da odem kako ne bi zavr\u0161ila u problemima.\u00a0

Ali ona \u017eeli da tamo nastavim raditi. Rekao sam joj da \u017eelim oti\u0107i prije tri tjedna, a ona me molila da to ne u\u010dinim i obe\u0107ala da \u0107e u\u010diniti ne\u0161to za mene na poslu kako bi bilo lak\u0161e.

Mislim da misli da ako prestanem onda je prestajem vi\u0111ati, \u0161to bih u stvarnosti vjerojatno i u\u010dinio, ali ona se potrudila da to sprije\u010di.\u00a0Ono \u0161to je u\u010dinila je da sada sjedim u uredu pretvaraju\u0107i se da cijeli dan razgovaram s ljudima i \u010dini da izgledam kao da ne\u0161to stvarno i radim. No, ni to nije ono \u0161to ja \u017eelim i svejedno bih oti\u0161ao. Na to mi je ona rekla da, ako je ve\u0107 tako, morat \u0107e re\u0107i nadre\u0111enima istinu o tome da nisam radio svoj posao dulje vrijeme. \u0160to da u\u010dinim?

Komentatori na Redditu su mu rekli da slobodno mo\u017ee dati otkaz jer mu ona ne mo\u017ee ni\u0161ta, dok su ga drugi savjetovali da ne da otkaz ve\u0107 i sam ne\u0161to izvu\u010de iz cijele situacije - odnosno da tu\u017ei nju i njeno pona\u0161anje ljudskim resursima.

- Ti ima\u0161 19 godina, ona 46 i jo\u0161 k tome ti je nadre\u0111ena. To je seksualno uznemiravanje za koje ju mo\u017ee\u0161 tu\u017eiti i jo\u0161 od tvrtke dobiti novac - napisao joj je jedan.

Drugi su dodali kako samo manipulira s njime jer nije glupa da sebe dovede u poziciju priznavanja stvarne prirode njihovog odnosa i 'benefita' na poslu koje mu je ona sama dala.