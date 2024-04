Mladima iz domova poznati dizajneri darovali prekrasne kreacije za maturalnu večer

Na tradicionalnoj reviji 'Moja maturalna večer', 16 maturantica i 11 maturanata iz domova za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi prošetalo je pistom u Zonaru Zagreb, izvijestili su iz Zaklade.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Nosili su kreacije poznatih hrvatskih modnih dizajnera i modnih kuća koji već šestu godinu daruju kreacije mladićima i djevojkama koje prelaze iz školskog u jedno novo životno doba.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

- Projektima poput ovog, želimo djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi stvoriti najljepše uspomene. Želimo ostaviti trag u mapi njihovog djetinjstva kao institucija koja ih je podržala upravo u dijelu njihovog emotivnog statusa i nastojala doprinijeti njihovom općem osjećaju sreće - istaknula je upraviteljica Zaklade Hrvatska za djecu Renata Gubić.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:22 Zagreb: "Razodjeni brzu modu"- prva održiva modna revija u Hrvatskoj | Video: Slavko Midzor/PIXSELL/24sata

Maturanticama i maturantima zaželjela je da im daljnji život bude sretan i uspješan.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Odijela maturantima ove je godine darovala modna kuća Galileo.

Djevojke su nosile haljine koje su im darovali Aleksandra Dojčinović, Anamarija Asanović, Katarina Mamić, Zvono dizajn by Andrea Zvono, Duchess, Anovi design by Ivona Glavaš, Arileo by Marija i Jurica Pirić, Delight by Ivan Friščić.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Također, Axa Moda, Desinia, Ivana Jurić Design, Ivica Skoko, Ivančica Pahor, Lokomotiva by Lana Pujić, Lukabu by Marina Jerant, Mystic Exclusive i I Do Weddings.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Maturantice su pistom prošetale u cipelama modne kuće Roberto.

Bila je to šesta godina na kojoj su se mladi iz različitih sredina okušali u ulogama modela. Savjetima su im pomagale dugogodišnja modna inspicijentica Slađana Divjak te modna agentica Tihana Harapin Zalepugin. Šminku i frizure i ove je godine darovao Profokus.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Reviju je otvorila plesna skupina Atomic Dance Factory, višestruki državni prvaci u kategorijama hip hop-a i breakdance-a. Predstavili su se koreografijom Unity.

- Ovo je za nas poseban dan koji ćemo pamtiti cijeli život. Imali smo tremu. Većina od nas prvi je put prošetala modnom pistom. Nije bilo lako, no danas smo uz zabavu stekli i nove prijatelje - izjavila je maturantica Ana.