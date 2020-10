Mladoženja pisao Stožeru: Zbog vaših mjera svadba je propala!

Mladoženja iz Karlovca koji je svoje subodnosno 'DA' trebao reći u subotu 17. listopada napisao je ogorčeno pismo Stožeru civilne zaštite Karlovačke županije, Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo i Centru 112

<p>U mailu koji je poslao na tri adrese se žali na nove mjere zbog korone, a koje se odnose na vjenčanja.</p><p>Njegovo pismo je prenio i <a href="https://kaportal.net.hr/aktualno/vijesti/3905420/pismo-ogorcenog-karlovackog-mladozenje-sator-je-iza-kuce-naruceno-cvijece-i-kolaci-s-vasim-mjerama-mozemo-sve-baciti/">KAportal</a>.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>- Ženim se ovaj vikend i čitam vaše novodonesene mjere za svadbene svečanosti. Iskreno me zanima je li itko od vas bio na barem jednoj svadbi, kakva je to svadba koja traje do ponoći i na kojoj se ne smije plesati - napisao je na početku maila mladoženja.</p><p>Dodao je da je dolazak otkazalo 60 posto starijih uzvanika pa da tako na vjenčanje dolazi samo uži krug obitelji i prijatelja koji su i tako svakodnevno u kontaktu.</p><p>Ogorčen je jer on i njegova zaručnica već imaju kupljeno cvijeće, naručene kolače, hranu i piće kao i postavljeni šator. Pita se tko će mu podmiriti sve te troškove.</p><p>- Molim vas lijepo tko će podmiriti sve te troškove, jer s vašim mjerama sve to možemo baciti - pita se ovaj nepoznati mladoženja.</p><p>Na kraju je zamolio za razumijevanje.</p><p>- Molim vas za zdrav razum, jer ćemo svi psihički oboljeti - zaključio je mladoženja.</p><p> </p>