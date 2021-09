Muškarac je ostao užasnut i zbunjen nakon što je saznao za bizaran ritual prve bračne noći. Naime, njegova buduća supruga je rekla da njezina obitelj želi biti dio nje.

Točnije, kada mladenci prvi put konzumiraju brak prve bračne noći, mladenkina obitelj čeka ispred vrata spavaće sobe, a zatim se nakon toga dio posteljine na kojoj su konzumirali brak odreže i sašije u tapiseriju koja je u obitelji već generacijama.

Ritual je svijetu otkrio 23-godišnjak na Redditu koji je ljude na toj mreži upitao treba li to učiniti ili reći ne i riskirati razočaranje obitelji svoje buduće žene.

- Nešto čudno što sam primijetio otkad smo se ja i moja djevojka zaručili, a to je da se rođaci moje zaručnice ponekad šale na račun naše bračne noći. Čudno mi je što se šale na tu temu jer sam prilično siguran da je njezina obitelj svjesna da smo već spavali skupa pošto dijelimo krevet na svim blagdanskim okupljanjima i odmorima. Prije nekoliko noći razgovarali smo o planovima za vjenčanje i razmišljali o mjestima na koja ćemo otići na medeni mjesec. Moja djevojka i ja razmišljali smo o raznim idejama kad mi je rekla da nam nećemo odmah trebati - napisao je u objavi na Redditu.

- Kad sam je upitao zašto, objasnila je da želi ostati u kući svojih roditelja prve bračne noći, a objasnila mi je i zašto: 'Muž i žena zajedno ulaze u glavnu spavaću sobu i trebali bi 'konzumirati' brak. Ostatak obitelji čeka ispred vrata kako bi im mogli zapljeskati i veseliti se kad izađu. Zatim se komad posteljine odreže i sašije u veliku tapiseriju koju posjeduje majka moje djevojke - objasnio je.

Dodao je da je njegova zaručnica vidjela na njemu da nije baš sretan zbog toga te mu je brzo rekla da 'ne moraju tamo konzumirati brak ako mu je neugodno i da se mogu samo pretvarati'.

Iako je ovaj mladić želio istaknuti da ne želi to raditi, isto tako je rekao da ne želi naljutiti obitelj svoje djevojke.

- Mislim da je moja zaručnica slala poruke svojoj obitelji o ovom razgovor jer sam primio poruku od njezine majke u kojoj je pisalo da 'još ne razumijem važnost obitelji i tradicije i da ova vrsta tradicije postoji duže nego što sam ja živ' - nastavio je.

Većina ljudi koji su komentirali objavu su rekli da mora 'stati na loptu' što se tiče ove situacije.

Jedan od komentara je glasio: 'Ako sad pristanete na ovo, to će biti samo početak. Možete očekivati ​​stalnu borbu oko granica...'.

U drugom je pak pisalo: 'Ili se čvrsto oduprite tome ili se naviknite na to da vam diktiraju tradicije'.

Međutim, neki su rekli da bi on trebao dovesti ovu tradicionalnu atmosferu do krajnjih granica, te mu savjetovali sljedeće: 'Recite im da ćete to učiniti, u zamjenu za miraz od 100 goveda, bijelog konja i dio obradive zemlje'.

Zvuči kao pošten dogovor, piše LADbible.