Obavijesti

Galerija

Komentari 4
ZA LJUBITELJE SLATKOGA

Mljac! U Family Mallu su Dani čokolade i kave oduševili sve. Uživajte u slatkim prizorima

Danas se u Family Mallu zaključuje jubilarno izdanje popularnog sajma Dani čokolade i kave, koji je trajao od petka 13. do nedjelje 15. veljače 2026. Mirisi vrhunske kave i čokolade ispunili su cijeli trgovački centar, stvarajući pravu čaroliju za sve posjetitelje
Zagreb: Dani čokolade i kave u Family mallu
Na više od 1.800 m² izložbenog prostora sudjelovalo je preko 50 izlagača iz Hrvatske i inozemstva. | Foto: Matija Habljak/PIXSELL
1/41
Na više od 1.800 m² izložbenog prostora sudjelovalo je preko 50 izlagača iz Hrvatske i inozemstva. | Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Komentari 4

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026