Mljac! U Family Mallu su Dani čokolade i kave oduševili sve. Uživajte u slatkim prizorima

Danas se u Family Mallu zaključuje jubilarno izdanje popularnog sajma Dani čokolade i kave, koji je trajao od petka 13. do nedjelje 15. veljače 2026. Mirisi vrhunske kave i čokolade ispunili su cijeli trgovački centar, stvarajući pravu čaroliju za sve posjetitelje
Na više od 1.800 m² izložbenog prostora sudjelovalo je preko 50 izlagača iz Hrvatske i inozemstva.
| Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Foto: Matija Habljak/PIXSELL
| Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Predstavili su delicije od artisan i craft čokolada, specialty kave, ručno izrađene slastice i deserte, pa sve do prirodne kozmetike i unikatnih parfema inspiriranih čokoladom.
| Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Sajam je bio pravi raj za ljubitelje slatkog, ali i prilika da se nauči nešto novo.
| Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Interaktivne radionice izrade pralina i čokolade, edukacije o pripremi kave i degustacije vrhunskih proizvoda privukle su posjetitelje svih uzrasta.
| Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Posebno su oduševile hands‑on radionice, gdje su posjetitelji sami mogli kreirati vlastitu čokoladu.
| Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Dani čokolade i kave još jednom su potvrdili da nisu samo sajam, već prava senzorna avantura.
| Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Spoj okusa, mirisa i kreativnosti koja slavi kulturu i umjetnost čokolade i kave.
| Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Za sve koji su propustili vikend, galerija donosi najslasniji pregled događanja i atmosferu sa sajma.
| Foto: Matija Habljak/PIXSELL
