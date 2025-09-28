Mnogi ne znaju za ovo - Dodirima ovih djelova tijela možete rasplamsati strast

Erogene zone kod svakoga djeluju drukčije, pa ono što nekome stvara uzbuđenje, drugome možda neće. Zato su istraživanje i iskrena komunikacija ključni za otkrivanje što partneru odgovara. Isprobavanje novih osjetljivih mjesta može povećati uzbuđenje
U nastavku pogledajte djelove tijela čija stimulacija može povećati užitak.
VRH NOSA Zanimljivost: tkivo u našem nosu slično je erektilnom tkivu i može oteći krvlju, zbog čega se ponekad začepljuje. Kod nekih ljudi vrh i nosnice posebno su osjetljivi, baš kao i filtrum (brazda između nosa i gornje usne). Poljubac u nos može biti sladak detalj tijekom predigre ili nakon seksa, ali i uzbudljiv za partnera.
UŠI Šaptanje na uho može jako pojačati uzbuđenje. Masiranje resica između palca i kažiprsta stimulira živčane završetke. Lizanje ili lagano sisanje ušne resice također može biti vrlo erotično.
TJEME Masaža tjemena oslobađa oksitocin i može biti posebno uzbuđujuća. Lagano povlačenje kose ili jače miješanje također mogu upaliti, ali najbolje je krenuti nježno. Dodirivanje ovog dijela stvara osjećaj opuštanja i povezanosti.
PAZUSI Iako nisu obično povezani sa seksualnošću, pazusi luče feromone koji mogu igrati veliku ulogu u privlačnosti. Lagano škakljanje ili dodiri mogu ih pretvoriti u moćnu erogenu zonu. Isto vrijedi i za unutarnji pregib lakta.
IZMEĐU GRUDI Iako su bradavice najosjetljiviji dio dojki, i koža između njih reagira na dodir. Nježno trljanje, poljupci ili jezik mogu značajno pojačati osjećaj. To je područje koje se lako stimulira i često se zanemaruje.
IZNAD PREGIBA BEDARA Predigra može biti intenzivnija ako se ne žuri odmah do genitalija. Poljupci, jezik ili masaža na području kukova i gornjih bedara stvaraju dodatnu napetost. Ovi pokreti usporavaju ritam i čine trenutak uzbudljivijim.
ČELO I KAPCI Poljubac u čelo može odmah povećati osjećaj intimnosti. Čelo i kapci nisu tipične erogene zone, ali dodirivanje lica djeluje osobno i posebno. U predigri, nježno dodirivanje lica može stvoriti dodatnu povezanost.
UNUTARNJA STRANA ZAPEŠĆA Poljubac u ruku može biti romantičan, ali unutarnja strana zapešća posebno je osjetljiva. Puna je živčanih završetaka, a dodiri ili poljupci ovdje lako pojačavaju uzbuđenje. Neki parovi uživaju i u laganom vezanju zapešća.
VRAT (NAPE) Istraživanja pokazuju da je vrat posebno erogena zona kod žena, ponekad čak i osjetljivija od grudi. Poljupci, lagani dodiri prstima ili jezikom mogu stvoriti vrlo uzbudljiv osjećaj. Neki vole i blago sisanje, ali pritom treba paziti da ne ostanu tragovi (osim ako to oboje žele).
IZA KOLJENA Stražnja strana koljena bogata je živčanim završecima, iako se rijetko dodiruje. Lagano masiranje ili klizanje ruke uz nogu do ovog mjesta može izazvati iznenadno uzbuđenje. To je skrivena i često zanemarena erogena zona.
STOPALA Iako nisu kod svih na vrhu popisa, kod nekih ljudi dodirivanje stopala izaziva veliko uzbuđenje. Masaža, škakljanje, sisanje ili lagano milovanje mogu biti vrlo stimulativni. Masaža stopala, iako sama po sebi nije nužno seksualna, potiče endorfine i može stvoriti raspoloženje za više.
DONJI DIO LEĐA Dodirivanje slabinskog dijela leđa može stvoriti leptiriće u trbuhu. Živci tog područja povezani su s zdjelicom, pa potiču seksualne misli. U javnosti je diskretan znak privrženosti, dok u privatnosti poljupci i jezik pojačavaju doživljaj.
DLAN Dlan ima mnogo živčanih završetaka pa njegovo dodirivanje može biti vrlo intimno. Masiranje ili lagano kruženje palcem po središtu dlana stvara osjećaj nježnosti i povezanosti. Ovo se može pretvoriti u vođenu igru dodira i predigre.
ZAKLJUČAK Svaka osoba ima različite osjetljive točke pa je važno otvoreno komunicirati i istraživati. Igranje i eksperimentiranje pomažu u otkrivanju skrivenih erogenih zona. Ponekad ćete naići i na mjesta koja su neočekivano osjetljiva ili škakljiva.
