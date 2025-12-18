Moć frizure: Kako izgledati 10 godina mlađe bez ikakvog truda

ŠIŠKE POPUT ZAVJESA KOJE UOKVIRAJU LICE. Ako još niste spremni za veliku promjenu, isprobajte šiške poput zavjesa. Ovo nisu teške i oštre šiške iz 90-ih; ove su mekane, razdvojene po sredini i stilizirane tako da uokviruju lice poput pravih zavjesa na prozoru. Odmah omekšavaju tvoj izgled i usmjeravaju svu pažnju na oči — jer one su u fokusu, zar ne? Pogodne su za sve dobne skupine i izgledaju sjajno bez obzira je li kosa duga, srednje dužine ili čak dugi bob. To je ultimativni način, bez velikog rizika, da odmah izgledaš svježije. Mali zahvat, a tako velik učinak! | Foto: VERSHININ EVGENII