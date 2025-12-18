Obavijesti

ZA SVAKU ŽENU!

Moć frizure: Kako izgledati 10 godina mlađe bez ikakvog truda

Ulaskom u četrdesete kosa se prirodno mijenja - može postati tanja, izgubiti volumen ili jednostavno djelovati beživotno, i to je potpuno normalno. Dodavanjem pokreta, volumena i mekših linija oko lica, frizura može vizualno oduzeti i do deset godina
U nastavku donosimo šest jednostavnih i modernih frizura koje vraćaju svježinu, mladenački izgled i samopouzdanje. | Foto: Canva
U nastavku donosimo šest jednostavnih i modernih frizura koje vraćaju svježinu, mladenački izgled i samopouzdanje. | Foto: Canva
