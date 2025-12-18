Moć frizure: Kako izgledati 10 godina mlađe bez ikakvog truda

Ulaskom u četrdesete kosa se prirodno mijenja - može postati tanja, izgubiti volumen ili jednostavno djelovati beživotno, i to je potpuno normalno. Dodavanjem pokreta, volumena i mekših linija oko lica, frizura može vizualno oduzeti i do deset godina
U nastavku donosimo šest jednostavnih i modernih frizura koje vraćaju svježinu, mladenački izgled i samopouzdanje.
| Foto: Canva
U nastavku donosimo šest jednostavnih i modernih frizura koje vraćaju svježinu, mladenački izgled i samopouzdanje. |
Foto: Canva
U nastavku donosimo šest jednostavnih i modernih frizura koje vraćaju svježinu, mladenački izgled i samopouzdanje.
| Foto: Canva
ŠIŠKE POPUT ZAVJESA KOJE UOKVIRAJU LICE. Ako još niste spremni za veliku promjenu, isprobajte šiške poput zavjesa. Ovo nisu teške i oštre šiške iz 90-ih; ove su mekane, razdvojene po sredini i stilizirane tako da uokviruju lice poput pravih zavjesa na prozoru. Odmah omekšavaju tvoj izgled i usmjeravaju svu pažnju na oči — jer one su u fokusu, zar ne? Pogodne su za sve dobne skupine i izgledaju sjajno bez obzira je li kosa duga, srednje dužine ili čak dugi bob. To je ultimativni način, bez velikog rizika, da odmah izgledaš svježije. Mali zahvat, a tako velik učinak!
| Foto: VERSHININ EVGENII
ODVAŽNI I DEFINIRANI PIXIE. Za one avanturističkog duha, Pixie je čista anti-age čarolija. Skraćivanje kose može zvučati zastrašujuće, ali zapravo čini čuda jer ističe jagodične kosti, liniju čeljusti i oči. Podizanjem kose s vrata i fokusiranjem na crte lica stvara se jasniji i izraženiji izgled. Teksturirani pixie je ovdje ključan — važno je imati volumen straga i možda malo dužine sa strane ili asimetričan kroj. Ova frizura govori da si samouvjerena, moderna i da se definitivno ne bojiš promjena!
| Foto: 123RF
HVALJENI BLUNT BOB. Klasični Blunt Bob se vraća, ali s malim zaokretom. Ova frizura obično se nosi tik iznad ramena ili do brade, i krojena je ravno, bez slojeva. Ova tehnika stvara dojam gustoće i volumena, čineći tanku ili prorijeđenu kosu izgledom gušćom i zdravijom. Ako imaš okruglo lice, drži duljinu malo iznad ramena. Za ovalno ili kvadratno lice, duljina do brade je izrazito elegantna i ističe liniju čeljusti. Precizan i sofisticiran stil koji odmah podiže cijeli tvoj izgled.
| Foto: 123RF
SLOJASTI MIDI REZ S POKRETOM. Ako želite zadržati duljinu, Midi rez (srednje duljine) sa suptilnim unutarnjim slojevima bit će vam najbolji saveznik. Zašto slojevi? Zato što kosa s godinama gubi volumen, a slojevi su najbrže rješenje! Dodaju pokret i sprječavaju da kosa izgleda preteško ili spljošteno. Pobrinite se da slojevi budu mekani i dobro uklopljeni, posebno oni koji uokviruju lice. Ovaj rez je sjajan jer daje opušten i mladenački dojam — posebno kada se stilizira s laganim valovima — i ne zahtijeva drastične promjene.
| Foto: Lumeimages.com
VAŽNOST BOČNOG RAZDJELJKA. Ovo nije rez, ali je ključna tajna stiliziranja! Mnogi stručnjaci savjetuju da se izbjegava oštar, definiran središnji razdjeljak. Zašto? Jer središnji razdjeljak često naglašava linije i spljoštenost kose. Prebacivanje na bočni razdjeljak odmah dodaje volumen na vrhu glave i stvara mekšu, dijagonalnu liniju preko čela. Ovo blago podizanje i dijagonalna linija mogu biti izuzetno laskavi i često predstavljaju najjednostavniji anti-age trik koji možeš odmah primijeniti. Samo promijeni razdjeljak i gledaj kako godine nestaju!
| Foto: 123RF