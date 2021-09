'Većini ljudi se to svidjelo i bilo im je zanimljivo gledati. Misle da se šalim, ali zapravo sam se odlučila vjenčati sama sa sobom! Čak su mi neke žene rekle da će to i one napraviti'

Cris Galêra, raskošni model donjeg rublja i influencerica iz Brazila, nedavno se vjenčala ispred katoličke crkve u São Paulu u ime 'ljubavi prema sebi'. POGLEDAJTE VIDEO: Nezaboravni prvi ples - Nije me bilo sram, odlučno sam stala ispred crkve. Sama sam se našminkala i napravila frizuru. Svi su gledali u mene jer nisam imala zaručnika - rekla je Galêra o svojem vjenčanju. Za solo ceremoniju Galêra je odjenula bijelu haljinu s ubojitim dekolteom koji nije puno toga skrivao. Čak je bacila i vjenčani buket. Oživjela je trend nazvan sologamija, u kojem se samci vjenčavaju sami za sebe šaljući poruku društvu da im ne treba partner za sreću. - Većini ljudi se to svidjelo i bilo im je zanimljivo gledati. Misle da se šalim, ali zapravo sam se odlučila vjenčati sama sa sobom! Čak su mi neke žene rekle da će to i one napraviti - rekla je Galêra i dodala da joj se udvaralo 'tisuće' muškaraca na Instagramu koji su joj ponudili brak. - Hvala, momci, ali nisam zainteresirana - je njezin odgovor na te ponude. Galêra je priznala da su je na ovu odluku naveli problemi iz prethodnih veza, rekavši da 'muškarci imaju poteškoća s vjernošću i predati se samo jednoj ženi. Oni žele nekoliko žena u isto vrijeme'. - Volim biti prioritet i ja sam sama sebi prioritet - izjavila je. Uostalom, Galêra je prije nekog vremena napustila mali grad u Brazilu kako bi postala influencerica u São Paulu - i čini se da joj to jako dobro ide. Odvažna manekenka, koja često pozira izrazito oskudno odjevena, kaže da nije potpuno odbacila mogućnost da se jednog dana skrasi sa svojom srodnom dušom. - Nikada se neću razvesti od sebe, ali ako se i pojavi prava ljubav, poželjet ću proživjeti to iskustvo. Stavit ću partnera na drugo mjesto, prvo je uvijek rezervirano za mene - objasnila je. Unatoč tome što Galêrino vjenčanje nazivaju samo trikom kojim želi privući medijsku pozornost, manekenka se na to previše ne obazire. - Uvrede i kritike ne dopiru do mene! Kad si sretan, ništa te ne može poljuljati - rekla je. Galêra, koja se odlučila u studenom otići na medeni mjesec u Pariz i London, je uvjerena da ono što će slijedite medeni mjesec će biti ispunjeno srećom. - Najzabavniji je bio osjećaj ispunjenosti i ponosa što sam se udala sama za sebe. Neću biti razočarana, voljet ću samu sebe iznad svega i nikad neću iznevjeriti samu sebe - kaže za NY Post.